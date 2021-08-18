【新冠疫苗】再多３人打疫苗後死亡，一周４青年接種後出現心肌炎

《經濟通通訊社１８日專訊》衞生署表示，截至８月１５日晚上１１時５９分的過去一星期
，共接獲２１６宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間有３宗曾於離世前１４日內
接種新冠疫苗的死亡報告，分別涉及３名年齡由５４－６２歲男子，個案均沒有臨床證據顯示事
件由疫苗引起。個案有待專家委員會評估。
過去一星期，衞生署曾接獲４宗涉及１２－１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎
或心包炎的報告。這４宗個案分別涉及一名１２歲、一名１３歲及兩名１４歲的男子，他們在接
種復必泰疫苗後兩天內出現胸痛，情況穩定。
＊共接種逾６６３萬劑疫苗＊
截至８月１５日晚上８時，本港市民合共接種了超過６６３萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑
疫苗的巿民接近３７３萬名，佔全港１２歲或以上人口的５４﹒８％。衞生署共接獲５１４２宗
異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０８％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括３３
宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００５％），沒有死亡個案
顯示與接種疫苗有關聯。
＊６宗個案有待專家評估＊
截至８月１５日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結１８宗死亡個案與疫苗接種沒有
因果關係，初步認為９宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘６宗有待評估。專家委員會認為至今並
未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。
根據醫管局資料，７月１９日至８月１５日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十
萬人有８５﹒４宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有３﹒１宗。（ｃｌ）
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