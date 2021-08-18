【夜期時段】即月期指最新報２５７９１點，升３４點，低水７６點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５７８８點，升３１點，低水

７９點，最新報２５７９１點，升３４點，低水７６點，合約成交３３３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９１４０點，升１５點，低水１０點，最新報９１４１點，

升１６點，低水９點，合約成交１９５張。



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