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18/08/2021 16:50

【騰訊業績】騰訊次季遊戲收入增長１２％至４３０億人幣

　　《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊控股（００７００）公布，增值服務業務第二季的收入按
年增長１１％至７２０億元（人民幣．下同），當中遊戲收入增長１２％至４３０億元，主要由
於《王者榮耀》、《ＰＵＢＧ　Ｍｏｂｉｌｅ》、《Ｖａｌｏｒａｎｔ》、《部落衝突》及《天
涯明月刀手遊》等遊戲的收入增長所推動，部分被《和平精英》的收入減少所抵銷。
　　今年第二季，手機遊戲增值服務收入總額增長１３％至４０８億元；而個人電腦客戶端遊戲
收入增長１％至１１０億元；社交網絡收入增長９％至２９０億元，主要由於數字內容服務以及
遊戲虛擬道具銷售的收入增長所致。
　
＊１６歲以下玩家在中國遊戲流水的佔比為２﹒６％＊
　
　　騰訊指，其一直致力為遊戲行業打造健康的遊戲環境，於８月進一步加強了在中國對未成年
人的保護措施。從《王者榮耀》及《和平精英》試點，逐步面向全遊戲升級遊戲時長及消費限制
等舉措，將未成年人於非法定節假日的遊戲時長降至每日１小時，於法定節假日降至每日２小時
，相對於監管要求的１﹒５小時及３小時。今年第二季，１６歲以下玩家對集團在中國遊戲流水
的佔比為２﹒６％，其中１２歲以下玩家的流水佔比為０﹒３％。（ｃｗ）

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