【企業盈喜】開達集團料中期虧轉盈，賺不多於３０００萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》開達集團（００１８０）公布，集團預期截至２０２１年６月
３０日止六個月錄得盈利不多於３０００萬元，而去年同期錄得虧損約７８００萬元。
轉虧為盈主要由於收入增加、有效成本控制及錄得投資物業重估盈餘，相比去年同期錄得重
估虧損約１１００萬港元。（ｃｗ）
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