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即市新聞

18/08/2021 17:49

吉利汽車：目標於２０２５年實現年銷量達３６５萬輛

　　《經濟通通訊社１８日專訊》吉利汽車集團ＣＥＯ淦家閱於中期業績發佈會上表示，對於集
團的五年發展規劃，現時的初步規劃為，吉利汽車集團包括旗下的電動車品牌極氪，在２０２５
年位居中國品牌的第一位，實現年銷量達３６５萬輛，當中智能電動汽車佔比達３０％以上。

＊有信心２０２５年極氪銷量達６５萬輛＊

　　吉利汽車集團董事長、吉利汽車（００１７５）執行董事兼極氪智能科技ＣＥＯ安聰慧補充
，非常有信心在２０２５年極氪的銷量能達到６５萬輛，在高端的智能電動汽車市場的佔有率達
到全球前三。他表示，今年可交付的極氪００１訂單已於今年６月售罄，現時的訂單需要到明年
春節後才可交付，平均訂單售價達３３﹒５萬元人民幣。
　　吉利汽車集團高級副總裁兼ＣＦＯ戴慶表示，極氪於未來三年將推出６款全新車型，每年推
出不少於２款，全部基於浩瀚架構，未來亦計劃注入以下核心資產，如三電、充電補能及國際研
發等，而未來吉利集團將進一步提高純電動車和插電混動車型銷量，計劃於今年下半年推出五款
新車型，包括星越Ｌ、第四代帝豪及領克０９等。

＊芯片短缺下半年產生影響，已在供應鏈管理進行資源整合＊

　　對於芯片短缺的問題，淦家閱表示，現時芯片短缺情況的變數難以估計，相關情況在去年下
半年開始對集團產生影響，集團亦因此成立了大眾物資部，從去年９月份開始儲備芯片及其他物
資，另外集團在全球化的供應鏈管理亦做了很多資源上的整合。
　　對於現時集團現金充足，吉利汽車控股行政總裁桂生悅表示，為了配合現時集團的整體戰略
規劃，未來在汽車新四化會積極參與相關的投資，並強調在這些方面的投資將與過去有所不同。
（ｂｎ）

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