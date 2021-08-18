恒安國際中期純利１８﹒６億人幣，按年跌１８％，派息１元人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》恆安國際（０１０４４）公布，截至今年６月底止，上半年

公司權益持有人應佔利潤１８﹒６億元（人民幣．下同），按年跌１７﹒７％；每股收益

１﹒５７４元；派中期息１元。

期內，收入按年減少８﹒７％至９９﹒７４億元，毛利率由去年同期的４４﹒１％下跌至

３９﹒４％。（ａｃ）



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動