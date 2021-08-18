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18/08/2021 12:04

恒安國際中期純利１８﹒６億人幣，按年跌１８％，派息１元人幣

　　《經濟通通訊社１８日專訊》恆安國際（０１０４４）公布，截至今年６月底止，上半年
公司權益持有人應佔利潤１８﹒６億元（人民幣．下同），按年跌１７﹒７％；每股收益
１﹒５７４元；派中期息１元。
　　期內，收入按年減少８﹒７％至９９﹒７４億元，毛利率由去年同期的４４﹒１％下跌至
３９﹒４％。（ａｃ）

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