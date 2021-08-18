  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/08/2021 15:49

華潤啤酒：未來３個月調整部分重大產品價格

　　《經濟通通訊社１８日專訊》華潤啤酒（００２９１）首席執行官侯孝海在上半年業績說明
會上預告，為了消化原材料及包裝物料成本上漲的影響，雪花啤酒將在未來３個月進行全國性售
價梳理，尤其對部分重大產品作價格調整。
　　侯孝海指，上半年包裝物料的成本漲幅比較大，由於鋁價的上漲，易拉罐製作成本大增，估
計影響雪花啤酒的生產成本約４％。但通過集團產品高端化，銷量、單價提升，以及產能優化導
致的成本下降，上半年原材料等成本影響不大，但預料下半年相關壓力將有所加重。
　　侯孝海指出，上半年次高端啤酒銷量表現超出集團預期，下半年將持續加強高端化發展步伐
，落地高端化的重大舉措，在「４＋４」品牌推動投入、活動渠道營銷以及大客戶平台的建立等
方面將有更堅實的突進，相信集團高端化、經營增長的趨勢仍將持續。
　　他又指，目前在中國高端化啤酒市場中，只有百威啤酒實現「百萬噸級別高端啤酒大單品」
，他預料未來二至三年內將有３－４個品牌能晉身「大單品」行列，集團正推動雪花純生能成為
集團首個「大單品」的高端產品，也希望旗下的ｓｕｐｅｒＸ和喜力分別在三和五年內實現「大
單品」級別。
　　對於近期疫情爆發對行業的影響，侯孝海指認為，近月內地的局部性爆發都在１至２個月內
得到控制，其影響僅影響個別城市或街道，加上今年以來疫苗接種落地，他預料整個啤酒行業今
年或有單位數的增長，不會比去年的情況更差。他強調，在雪花啤酒高端化的過程中，疫情的影
響短暫，而高端化潛力及前景廣闊，故維持全年高端化產品增長約３０％的預判。（ａｃ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事18/08/2021
《神州經脈》中央會議籲促共同富裕　無懼外資唱空A股強升
財經熱話18/08/2021
《古臣雙周記－古臣》重機王者藉氫能注入活力 濰柴動力殺食
財經熱話18/08/2021
【放榜前夕】半日8億資金淨掃騰訊　績前短線買入值博率高？
財經熱話18/08/2021
潤啤毛利率升股息倍增　股價漲半成
財經熱話18/08/2021
密集調控下房產銷售數據弱 內房股股價難大漲
FOCUS18/08/2021
【FOCUS】共同富裕成更大的棋　「稅收+慈善」調節如箭在弦
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金