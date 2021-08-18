華潤啤酒：未來３個月調整部分重大產品價格

《經濟通通訊社１８日專訊》華潤啤酒（００２９１）首席執行官侯孝海在上半年業績說明

會上預告，為了消化原材料及包裝物料成本上漲的影響，雪花啤酒將在未來３個月進行全國性售

價梳理，尤其對部分重大產品作價格調整。

侯孝海指，上半年包裝物料的成本漲幅比較大，由於鋁價的上漲，易拉罐製作成本大增，估

計影響雪花啤酒的生產成本約４％。但通過集團產品高端化，銷量、單價提升，以及產能優化導

致的成本下降，上半年原材料等成本影響不大，但預料下半年相關壓力將有所加重。

侯孝海指出，上半年次高端啤酒銷量表現超出集團預期，下半年將持續加強高端化發展步伐

，落地高端化的重大舉措，在「４＋４」品牌推動投入、活動渠道營銷以及大客戶平台的建立等

方面將有更堅實的突進，相信集團高端化、經營增長的趨勢仍將持續。

他又指，目前在中國高端化啤酒市場中，只有百威啤酒實現「百萬噸級別高端啤酒大單品」

，他預料未來二至三年內將有３－４個品牌能晉身「大單品」行列，集團正推動雪花純生能成為

集團首個「大單品」的高端產品，也希望旗下的ｓｕｐｅｒＸ和喜力分別在三和五年內實現「大

單品」級別。

對於近期疫情爆發對行業的影響，侯孝海指認為，近月內地的局部性爆發都在１至２個月內

得到控制，其影響僅影響個別城市或街道，加上今年以來疫苗接種落地，他預料整個啤酒行業今

年或有單位數的增長，不會比去年的情況更差。他強調，在雪花啤酒高端化的過程中，疫情的影

響短暫，而高端化潛力及前景廣闊，故維持全年高端化產品增長約３０％的預判。（ａｃ）

