【騰訊業績】騰訊次季金融科技服務收入升四成，網絡廣告升２３％

《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）公布，截至今年６月底止中期業績。集團

第二季金融科技及企業服務業務收入按年增長４０％至４１９億元（人民幣．下同），主要反映

數字支付交易增長。企業服務收入同比大幅增加，乃由於公共服務及傳統產業數字化以及合併易

車的企業服務的收入貢 獻。

網絡廣告業務方面，集團次季收入增長２３％至２２８億元。儘管教育行業的廣告需求疲弱

，但來自互聯網服務及消費必需品等品類的廣告主需求增加，以及合併易車的廣告收入的貢獻，

仍推動了廣告收入的增長。社交及其他廣告收入增長２８％至１９５億元，該增長是由小程序作

為落地頁更多地被採用，微信朋友圈內視頻廣告庫存的增加，以及移動廣告聯盟的收入增長所驅

動。

期內，媒體廣告收入為３３億元，與去年同期相比基本保持穩定，由於音樂應用的廣告收入

增加抵銷了新聞廣告收入減少。

此外，收費增值服務付費會員數按年增長１２﹒８％至２﹒２９億。視頻付費會員數按年增

長９％至１﹒２５億，這是受惠於體育、動畫片、劇集及電影等多元化內容。得益於ＴＭＥ有效

的市場推廣，以及消費者日益增強的為音樂服務付費的意願，音樂付費會員數按年增長４１％至

６６００萬。

截至今年６月底，微信及ＷｅＣｈａｔ的合併月活躍賬戶數達１２﹒５１億戶，按年增長３

﹒８％，按季增長０﹒８％；ＱＱ智能終端月活躍帳戶數為５﹒９億戶，按年跌８﹒８％，按季

跌２﹒６％。（ａｃ）

