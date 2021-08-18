【國安立法】李桂華：港大生會議宣揚恐怖主義，將接見其他與會者

《經濟通通訊社１８日專訊》警方今早拘捕４人，包括香港大學學生會幹事及評議會會員，

涉嫌觸犯《港區國安法》第２７條，干犯宣揚恐怖活動罪。案件涉及港大學生會評議會上月７日

曾經通過動議，「深切哀悼」和「感激」自殺身亡的七一刺警案疑犯，４名被捕人士均有與會，

並有發言及擔任職務。

警方國家安全處高級警司李桂華表示，當日學生會評議會的會議有網上直播，有人可看到會

議過程，會議並通過一項議案，之後再透過兩個學生會屬下的社交平台對外發放，內容談及恐怖

主義、讚揚和辯解等，已經構成案件所需要的元素。

李桂華說，如果有警員被人隨意用刀襲擊，很多外國例子都是以反恐條例處理，而在七一刺

警案後，亦有不同官員說事件可能是恐襲，市民應有意識，有關事件可能是恐襲。被捕人士在會

議中講出對事件及政治的看法及要求，有觸及恐怖主義的元素，警方有足夠證據作出拘捕。



＊被捕４人曾在會上發言＊



被捕４人曾在會上發言，至於與會其餘人士，有約３０人投票贊成通過議案，亦有人投棄權

票等，李桂華表示，警方將接見這些與會者，了解他們在會議中的角色及投票的理由等，警方希

望盡快解決事情，令學生回復正常生活。



＊市民讚揚疑兇可能違法＊



對於社會是否不能再談論這宗案件，李桂華說並非不可談論，但若在過程中藉機宣揚恐怖主

義，包括讚揚疑兇、形容對方是勇士、有勇氣、為社會做了些事情等，就很可能違法。

至於港大學生會評議會在事後撤回動議，李桂華說執法者選擇不多，有人犯法便要處理，如

果見到犯法不執法便是瀆職，案件日後如何處理，由法庭決定。（ｈｙ）（ｚｚ）

