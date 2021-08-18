【紓困措施】傳旅遊從業員到疫苗中心工作被抽佣，港府澄清無此事

《經濟通通訊社１８日專訊》新冠疫情下，本港旅遊業大受打擊，政府於３月底宣布接納旅

遊業人士建議，開設２０００個短期職位，聘用旅遊業從業員由５月１日起，於２４間社區疫苗

接種中心處理行政支援工作。惟立法會議員謝偉俊透過立法會文件向公務員事務局提問，稱有外

界傳聞，由業界成立、負責招聘的新公司在獲政府撥款２００萬元行政費後，仍從每名獲聘人士

薪金中收佣，謝詢問事件虛實。

謝偉俊向港府提出書面質詢，質疑港府為何不直接委託旅遊業議會，負責疫苗中心的招聘工

作；又質疑新成立的公司未有經公開招標，就獲安排負責處理招聘。謝又稱，收到消息涉事公司

負責人，包括旅遊業議會高層人員，旅行社東主及其親屬，質疑有利益衝突。



＊港府：有獨立核數才發放款項＊



公務員事務局局長聶德權書面回應指，旅遊業界提出建議時，港府希望短時間內敲定創造短

期職位措施，並盡快幫助業內人士。提出建議的旅遊業界代表，來自多個旅遊相關團體，除旅遊

業議會外，亦包括酒店業商會、業界商會、導遊工會及其他團體。他們特別成立「旅遊業支援服

務有限公司」負責疫苗中心行政支援計劃的行政工作，如招聘工作人員、與僱員簽訂僱傭合約、

管理及調配受聘僱員，並定期向政府提交工作報告。

公務員事務局強調，計劃下所有職位均透過公開招聘遴選，過程公開、公平、公正，沒有批

准該公司從員工薪金收取任何費用。該公司已聘用合資格獨立會計師事務所負責核數。港府會審

視該公司提交並經過會計師審核的報告，才發放款項。（ｈｙ）

