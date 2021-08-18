《小傳日記》魚缸指數繼續頹，板塊繼續各自個精彩！

《小傳日記》魚缸指數雖然今日一度重返二萬六關，不過尾段故態復萌，繼續無嚟神氣，Ａ

ＴＭ彈完無力，阿里（０９９８８）騰訊（００７００）又倒跌再跌，認真無癮，原來出咗最新

消息唔怪得！工信部公布Ａｐｐ違規問題，騰訊視頻、攜程旅行等在列，反映資金依然對新經濟

佬有戒心，搞到魚缸都全日只係收報２５８６７點，升１２１點或升０﹒４７巴仙，主板成交１

３４４﹒１１億銀。所以大家都係短炒好，無謂太上心。不過魚缸資金仍多，繼續於唔同板塊炒

作。

首先，魚缸今日炒氫能概念佬，全部升幅非常大炒到癲！東方電氣（０１０７２）升逾１７

巴仙，報９﹒４３銀；哈電（０１１３３）升１１巴仙，報２﹒８銀；東岳（００１８９）升近

６巴仙；濰柴（０２３３８）升１巴仙，報１９﹒４銀。

新能源相關概念都繼續炒。福萊特玻璃（０６８６５）升逾７巴仙，報３３﹒８５銀；信義

光能（００９６８）升近７巴仙，報１５﹒７４銀；港華燃氣（０１０８３）升半成，報５﹒３

８銀；昆侖（００１３５）升２巴仙，報７﹒４３銀。

另外，今年下半年以來，滬深兩市成交金額持續破萬億銀，內券佬終於彈起。廣發（０１７

７６）升１３巴仙，報１４﹒７４銀；東方證券（０３９５８）升１１巴仙，報８﹒５９銀；中

信建投（０６０６６）升８巴仙，報８﹒８１銀；中金（０３９０８）升５巴仙，報１９﹒３２

銀

今日相當多重磅股公布業績，部分有炒作。吉利（００１７５）公布中期多賺近４巴仙，且

維持全年１５３萬部嘅銷售目標，全日升近３巴仙，報２６﹒２５銀；多賺逾１倍至４２﹒９億

人仔嘅潤啤（００２９１）升５巴仙，報６４銀；不過中期少賺一成八且毛利率下跌嘅恆安（０

１０４４）跌３巴仙，報４３﹒４５銀。請請！



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