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即市新聞

18/08/2021 16:25

《小傳日記》魚缸指數繼續頹，板塊繼續各自個精彩！

　　《小傳日記》魚缸指數雖然今日一度重返二萬六關，不過尾段故態復萌，繼續無嚟神氣，Ａ
ＴＭ彈完無力，阿里（０９９８８）騰訊（００７００）又倒跌再跌，認真無癮，原來出咗最新
消息唔怪得！工信部公布Ａｐｐ違規問題，騰訊視頻、攜程旅行等在列，反映資金依然對新經濟
佬有戒心，搞到魚缸都全日只係收報２５８６７點，升１２１點或升０﹒４７巴仙，主板成交１
３４４﹒１１億銀。所以大家都係短炒好，無謂太上心。不過魚缸資金仍多，繼續於唔同板塊炒
作。
　　首先，魚缸今日炒氫能概念佬，全部升幅非常大炒到癲！東方電氣（０１０７２）升逾１７
巴仙，報９﹒４３銀；哈電（０１１３３）升１１巴仙，報２﹒８銀；東岳（００１８９）升近
６巴仙；濰柴（０２３３８）升１巴仙，報１９﹒４銀。
　　新能源相關概念都繼續炒。福萊特玻璃（０６８６５）升逾７巴仙，報３３﹒８５銀；信義
光能（００９６８）升近７巴仙，報１５﹒７４銀；港華燃氣（０１０８３）升半成，報５﹒３
８銀；昆侖（００１３５）升２巴仙，報７﹒４３銀。
　　另外，今年下半年以來，滬深兩市成交金額持續破萬億銀，內券佬終於彈起。廣發（０１７
７６）升１３巴仙，報１４﹒７４銀；東方證券（０３９５８）升１１巴仙，報８﹒５９銀；中
信建投（０６０６６）升８巴仙，報８﹒８１銀；中金（０３９０８）升５巴仙，報１９﹒３２

　　今日相當多重磅股公布業績，部分有炒作。吉利（００１７５）公布中期多賺近４巴仙，且
維持全年１５３萬部嘅銷售目標，全日升近３巴仙，報２６﹒２５銀；多賺逾１倍至４２﹒９億
人仔嘅潤啤（００２９１）升５巴仙，報６４銀；不過中期少賺一成八且毛利率下跌嘅恆安（０
１０４４）跌３巴仙，報４３﹒４５銀。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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