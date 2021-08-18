《新股上市》先瑞達醫療孖展超購３０９倍，傳上限２３﹒８元定價

《經濟通通訊社１８日專訊》先瑞達醫療（０６６６９）將於下周二（２４日）掛牌，據外

電報道指，公司將以招股價區間上限２３﹒８元定價，集資１６﹒３億元。

先瑞達醫療昨日截止招股，最終錄得５０７﹒５億元孖展，超額認購３０９倍。（ｈｌ）



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