《鍾之日記》魚缸止跌成交勁縮，太子爺爆料萬洲瀉

《鍾之日記》８月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



地緣政治局勢緊張，加上市場憂慮聯儲局提早收水，美股隔晚早段受壓，港股已連跌四日，

但今日未有跟美股走軟，反而跟Ａ股靠穩反彈。恆指高開５４點，開市即倒跌３６點，見

２５７０８點半日低位後反彈，盤中曾倒升２１８點，見２５９６４點半日高，但暫受制二萬六

。港股午後曾飆２７９點，見２６０２５點，觸及兩萬六後即回軟，升幅收窄至１００點內。恆

指最終收報２５８６７，上升１２１點或上升０﹒４７％，主板成交大減一成九至

１３４４﹒１１億元。

滬深股市近期遭遇狂風暴雨，除經濟數據走弱之外，和多家外資基金呼籲沽出中國股票亦有

關係。女股神「契媽」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ最新表示，由於中國監管整頓與科技創新戰略不

符，旗艦基金Ａｒｋ創新ＥＴＦ已悉數出清中概股，並對中國公司股票沒有任何的敞口；對沖基

金Ｍａｒｓｈａｌｌ Ｗａｃｅ聯合創始人表示，中國整頓科技和教育行業的措施令投資者感到

反感，在美國上市的中國公司美國存託憑證（ＡＤＲ）已經無法投資，不值得再冒險。

外資唱空，Ａ場金融板塊爆發護盤，尤其是券商股平均升幅達到６﹒８％，帶動滬綜指升幅

不斷擴大，至全日收市升１﹒１１％，報３４８５﹒２９點，深成指升０﹒７２％。

不過留意交投有所走弱，兩市全日成交１１９７２億元人民幣，雖然是連續第２１個交易日

成交破萬億，但是重返萬億以來成交最低的交易日，按日減少８﹒５％。



＊騰訊半年經調整盈利升１７％，反覆收升０﹒３％＊



港股進入業績期，收市後派成績表的股王騰訊（００７００）早段受壓曾低見４３０元，但

低開後反覆回升，收市升０﹒３％，報４３６﹒２元。

截至６月底止半年，騰訊股東應佔溢利９０３﹒５４億元人民幣，按年增４５﹒７３％。每

股基本盈利９﹒４９２元人民幣，不派中期息。以非國際財務報告準則計，半年盈利

６７１﹒５７億元人民幣，按年增１７﹒３４％。期內，收入２７３５﹒６２億元人民幣，按年

增長２２﹒７％。

科指跑輸，微升７點，報６２２６點。其他科網股普遍向上，美團（０３６９０）升

２﹒２％，小米集團（０１８１０）升０﹒４％，京東集團（０９６１８）升１﹒４％，阿里巴

巴（０９９８８）跌０﹒１２％。

而吉利汽車（００１７５）中午公布，截至今年６月底止中期業績，股東應佔溢利

２３﹒８１億元人民幣，按年增長３﹒６７％，每股盈利２３﹒６分人民幣，不派息。期內，收

益４５０﹒３２億元人民幣，按年增長２２﹒３％。吉利表現造好，升２﹒５％。不過其他汽車

股表現各異，比亞迪（０１２１１）升１﹒６％，長汽（０２３３３）跌逾２％「



＊太子爺逼宮不成爆猛料，萬洲國際風雨飄搖＊



萬洲國際（００２８８）家族內鬥再掀高潮，早前因「對公司財物作出不當攻擊行為」而遭

踢出公司的「太子爺」萬洪建，在網上發表一篇名為《我眼中的父親和萬隆》，大爆種種不法行

為。萬洪建直指，萬洲國際沒有實際的生產運營，它的作用是通過各種眼花繚亂的財務手段和複

雜的架構，將雙匯發展（深：０００８９５）的錢不露痕跡轉出境外，從來沒有逆向回流過。

萬洪建又揭發，在雙匯國企改制期間，鼎暉公司將５％的雙匯股份轉賣給香港一家公司，萬

隆私下獲利２億美元，並將巨款存放在香港星展銀行，至今沒有申報。此外，萬洪建又指一筆關

聯交易涉違規，給雙匯造成的損失多達８億人民幣以上。

萬洲國際下午發通告指，萬洪建對集團的「指控不真實且具有誤導性」，保留向萬洪建及對

指控需負責的人士採取法律行動的權利。萬洲國際全日股價大跌１１﹒３％，報５﹒９５元。



＊變賣資產高管沽貨，恆大不安情緒蔓延＊



繼中國恆大（０３３３３）掌門人許家印卸任恆大地產董事長後，據外電報道，恆大集團總

裁夏海鈞於上星期三（１１日）以平均每股７﹒３元的價格賣出恆大物業（０６６６６）

１０００萬股股份，同日以平均每股１４﹒１８元的價格賣出恆大汽車（００７０８）３００萬

股股份，合共套現約１﹒１６億元。

此外，恆大旗下恆大南昌將盛京銀行（０２０６６）約１﹒６７億股內資股出售予瀋陽國資

委附屬公司，盛京銀行被指是恆大最有價值的金融資產之一，今次減持盛京銀行反映恆大的確面

臨嚴重的流動性危機。

中國恆大今日股價軟０﹒８％，恆大物業升１﹒１％，恆大汽車暴跌７﹒３％；盛京銀行則

無升跌。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

