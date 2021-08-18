【政策風向】中央財經委：合理調節過高收入，鼓勵更多回報社會

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中央財經委員會第十次會議１７日召開，

國家主席習近平在會上發表講話強調，共同富裕是社會主義的本質要求，要加強對高收入的規範

和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。他又指

，金融是現代經濟的核心，關係發展和安全，要遵循市場化法治化原則，統籌做好重大金融風險

防範化解工作。



＊加大稅收、社保、轉移支付等調節力度＊



會議強調，要在高質量發展中促進共同富裕，正確處理效率和公平的關係，構建初次分配、

再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精

准性，擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成中

間大、兩頭小的橄欖型分配結構，促進社會公平正義，促進人的全面發展，使全體人民朝著共同

富裕目標扎實邁進。

要促進基本公共服務均等化，加大普惠性人力資本投入，完善養老和醫療保障體系、兜底救

助體系、住房供應和保障體系。要加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過

高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。要清理規範不合理收入，整頓收入分配秩序，堅

決取締非法收入。要保護產權和知識產權，保護合法致富，促進各類資本規範健康發展。



＊防止在處置其他領域風險過程中引發次生金融風險＊



會議強調，確保經濟金融大局穩定，意義十分重大。要遵循市場化法治化原則，統籌做好重

大金融風險防範化解工作。要夯實金融穩定的基礎，處理好穩增長和防風險的關係，鞏固經濟恢

復向好勢頭，以經濟高質量發展化解系統性金融風險，防止在處置其他領域風險過程中引發次生

金融風險。要落實地方黨政同責，壓實各方責任，暢通機制、明確職責、分工配合、形成合力。

要落實全面從嚴治黨要求，提升金融系統幹部隊伍監管能力，提高監管數字化智能化水平，一體

推進懲治金融腐敗和防控金融風險，加快重點領域改革，做好金融市場輿情引導。要加強金融法

治和基礎設施建設，深化信用體系建設，發揮信用在金融風險識別、監測、管理、處置等環節的

基礎作用。

