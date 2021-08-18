【重拳監管】人民日報：規制網絡不正當競爭行為，勢在必行

《經濟通通訊社１８日專訊》市場監管總局就《禁止網絡不正當競爭行為規定》向社會公開

徵求意見。官媒《人民日報》發表評論稱，要對虛構「轉讚評」等流量數據，用返現、紅包等誘

導用戶給好評，利用技術手段實施「二選一」行為說不，不正當競爭行為不僅影響經營者和消費

者的合法權益，也影響公平競爭的市場秩序。

評論指，對網絡不正當競爭行為進行規制，正當其時，勢在必行。徵求意見稿對網絡不正當

競爭行為新的表現形式和行為構成，進行了全面梳理和歸納提煉，既為經營者依法合規經營提供

指引，也為監管者進行監管找到了抓手。可以預見，這對促進數字經濟規範持續健康發展，將有

著深遠而重大的意義。

市場監管總局１７日發布《禁止網絡不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿）》，指出經營

者不得利用數據、算法等技術手段，通過影響用戶選擇或者其他方式，實施流量劫持、干擾、惡

意不兼容等行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務正常運行。經營者不得直

接、組織或者通過第三方，在短期內與競爭對手發生高頻次交易或者給予好評等，觸發平台的反

刷單懲罰機制，減少該競爭對手的交易機會。（ｅｗ）

