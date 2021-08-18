【新冠肺炎】全國昨新增確診２８宗，本土病例僅６宗均在江蘇

《經濟通通訊社１８日專訊》國家衛健委公布，昨日（１７日）全國報告新增確診２８宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中６宗本土病例，均在江蘇。此外，新增無症狀感染１７宗，均為境外

輸入。昨日無新增死亡病例，新增１宗疑似病例，為上海的境外輸入；新增治癒出院６９宗。

北京昨日無新增本地確診病例、疑似病例和無症狀感染者；新增２宗境外輸入確診病例和１

宗境外輸入無症狀感染者，無新增疑似病例。

廣東省衛健委公布，全省新增境外輸入確診病例１宗，來自孟加拉國。新增境外輸入無症狀

感染者４宗。

截至８月１７日２４時，全國累計確診病例最新數字為９４５００宗。累計死亡人數維持４

６３６人；現有確診病例１８８７宗，１宗疑似病例；累計治癒出院病例８７９７７宗。目前尚

在醫學觀察５００名無症狀感染者，其中１００人屬本地個案。

境外輸入累計確診病例７９７０宗，累計治癒出院病例７２１７宗。現有確診病例７５３宗

，現有１宗疑似病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例２７９８２宗。其中，香港１２０３９宗（１１７５３人

出院，２１２人死）；澳門６３宗（５７人出院）；台灣１５８８０宗（１３１９５人出院，

８２１死）。（ｃａ）

