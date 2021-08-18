【重拳監管】Ａｒｋ旗艦基金近乎沽清中概股，因監管整頓不符戰略

《經濟通通訊社１８日專訊》中國對教育、科技等諸多行業展開整治行動，引發全球金融市

場動盪。數月來持續減持中概股的女股神「契媽」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ表示，由於中國監管

整頓與科技創新戰略不符，旗艦基金Ａｒｋ創新ＥＴＦ在７月時已陸續拋售中概股，目前已悉數

出清中概股，並對中國公司股票沒有任何的敞口。

Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ認為，中國政府的整頓監管與想要成為全球最具創新能力國家的願

望相互矛盾。她預料，中概股的估值或長期會維持在低位，直到他們重新開始歡迎外資，並且想

要進一步地融入世界。

今年２月份，Ａｒｋ旗艦ＥＴＦ ＡＲＫＫ大約８％的資產與中國股票相關。Ａｒｋ下一代

互聯網ＥＴＦ等其他基金也減持了中國企業。根據彭博匯編的數據，Ａｒｋ金融科技創新ＥＴＦ

仍有超過９％的倉位為中國公司，其中包括京東（０９６１８）和騰訊（００７００）。



＊對沖基金Ｍａｒｓｈａｌｌ稱中國ＡＤＲ已「無法投資」＊



位居全球前列、管理著５９０億美元資金的沖基金Ｍａｒｓｈａｌｌ Ｗａｃｅ聯合創始人

Ｐａｕｌ Ｍａｒｓｈａｌｌ表示，中國整頓科技和教育行業的措施令投資者感到反感，在美國

上市的中國公司美國存託憑證（ＡＤＲ）已經無法投資。他預測，未來中國公司上市地點可能主

要局限於內地市場，並且已經不值得再為投資在美國上市的中國股票而冒險。

美國最新的監管申報文件顯示，一些全球最知名的對沖基金，例如索羅斯的投資公司，Ｄ１

Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ和Ｄａｎ Ｓｕｎｄｈｅｉｍ管理的投資公司已經降低了

對中國公司的風險敞口，至少部分規避了中國公司的股價崩盤。

根據提交美國證券交易委員會的申報文件，Ｍａｒｓｈａｌｌ Ｗａｃｅ第二季度降低了對

騰訊音樂娛樂、愛奇藝和百度（０９８８８）等中國公司美國存託憑證的敞口。

受中概股股價暴跌影響，至少有六家亞洲對沖基金出現兩位數的虧損。追蹤９８家在美國上

市的大型中國公司股票的那斯達克金龍中國指數今年下跌３２％。（ｊｔ）

