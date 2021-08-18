【大國博弈】中鐵集裝箱澄清沒有中斷與立陶宛運輸，鐵路一切正常

《經濟通通訊社１８日專訊》近日有媒體報道中鐵集裝箱公司中斷與立陶宛的中歐班列運輸
。中鐵集裝箱公司經確認後表示，該消息不實，並且未發布相關消息，目前中國與立陶宛間中歐
班列運輸一切正常。
此前據《波羅的海通訊社》取得中國國企中鐵集裝箱發給客戶的信件，提到由於立陶宛與中
國的政治情勢緊張，將取消本月底及下月，直達立陶宛的鐵路貨運班次，直至另行通知。
（ｊｔ）
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