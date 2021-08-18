  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/08/2021 16:40

【大國博弈】中鐵集裝箱澄清沒有中斷與立陶宛運輸，鐵路一切正常

　　《經濟通通訊社１８日專訊》近日有媒體報道中鐵集裝箱公司中斷與立陶宛的中歐班列運輸
。中鐵集裝箱公司經確認後表示，該消息不實，並且未發布相關消息，目前中國與立陶宛間中歐
班列運輸一切正常。
　　此前據《波羅的海通訊社》取得中國國企中鐵集裝箱發給客戶的信件，提到由於立陶宛與中
國的政治情勢緊張，將取消本月底及下月，直達立陶宛的鐵路貨運班次，直至另行通知。
（ｊｔ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事18/08/2021
《神州經脈》中央會議籲促共同富裕　無懼外資唱空A股強升
財經熱話18/08/2021
《古臣雙周記－古臣》重機王者藉氫能注入活力 濰柴動力殺食
財經熱話18/08/2021
【放榜前夕】半日8億資金淨掃騰訊　績前短線買入值博率高？
財經熱話18/08/2021
潤啤毛利率升股息倍增　股價漲半成
財經熱話18/08/2021
密集調控下房產銷售數據弱 內房股股價難大漲
FOCUS18/08/2021
【FOCUS】共同富裕成更大的棋　「稅收+慈善」調節如箭在弦
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金