【加碼調控】廣州南沙收緊人才與港澳居民購房，向本地居民看齊

《經濟通通訊社１８日專訊》广州市南沙區住房和城鄉建設局等發布關於調整人才及港澳居

民購買商品房政策的通知，對執行了一年八個月的人才購房政策進行調整，通知於８月１７日晚

２４時起執行。

具體調整包括：廣州南沙人才卡Ａ卡、Ｂ卡的持卡人才，可在符合廣州市商品住房限購總套

數規定（戶籍家庭２套、單身１套；非戶籍家庭和單身１套，且能提供購房之日前１年在南沙區

連續繳納個人所得稅繳納證明或社會保險繳納證明，不得補繳）的前提下在南沙區範圍內購買住

房；廣東省人才優粵卡、廣州市人才綠卡的持卡人才，購買住房按照省、市相關規定執行。

港澳居民在南沙區範圍內購買商品房享受與廣州市戶籍居民同等待遇。調整執行時點延續廣

州市以往做法。

而根據２０１９年１２月１３日南沙發布《關於進一步便利人才及港澳居民購買商品房的通

知》，在南沙區工作、學習，並符合下列條件之一的人才，在南沙區範圍內購買首套商品房不受

戶籍、社保和個稅繳存限制（在廣州市內已購有首套商品房的除外）：具有本科及以上學歷；具

有中級及以上專業技術資格；具有中級及以上職業資格；具有可聘任為中級及以上專業技術職務

的執業資格。（ｗｌ）

