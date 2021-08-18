《廣匯論勢－鄭廣復》紐元失守０﹒７關，續試低位機會高

《廣匯論勢》新西蘭儲備銀行（ＲＢＮＺ）議息後宣布維持指標利率在０﹒２５厘，出乎市

場意料之外，但符合筆者預期。或許ＲＢＮＺ真的打算在今次會議上加息，奈何受到疫情影響，

才擱置加息決定。新西蘭在保持連續１０２日零確診後，８月１１日新增４宗本土感染，翌日再

增１４宗，有關當局懷疑是從海外進口的冷藏貨物輸入，目前仍在調查中，而新西蘭亦在今天（

１８日）重新實施第４級戒備。



＊四級戒打斷加息部署＊



從紐元兌美元在議息結果公布後，由０﹒６９４０水平急跌至０﹒６８７０來看，市場顯然

輕麾視了疫情急轉對貨幣政策的影響，一般投資者的通病就是活在自己的世界，認定某些事情必

會發生之後，就不再關注可能對結果產生影響的因素。不過，會後聲明確實透露出ＲＢＮＺ準備

加息的傾向。貨幣政策決策委員會同意維持目前的寬鬆措施，「目前」將現金利率保持在０﹒２

５厘，而今天的決定亦是針對政府宣布在全國實施第４級戒備。

ＲＢＮＺ表示，環球貨幣及財政政策仍然寬鬆，支持全球消費及投資。許多國家的疫苗接種

率上升已令經濟迅速恢復，支持了新西蘭出口商品的需求及價格，許多地區重啟防疫措施亦凸顯

了該病毒對健康及經濟的威脅。新西蘭再次進入全國４級戒備正正反映ＣＯＶＩＤ １９的不可

預測性及破壞性。



＊紐通脹短期料破３％＊



然而，ＲＢＮＺ對經濟前景仍然樂觀。委員會表示，該國經濟的反彈力度較許多國家強，因

為至今為止，ＣＯＶＩＤ １９僅對本土構成輕微影響，而目前就業情況亦處於甚至高過最大化

可持續水平，消費者物價通脹預期仍然控制在２％目標範圍中位。ＲＢＮＺ又指出，即使與國際

旅遊相關的行業表現仍然疲弱，但新西蘭近期的經濟數據反映需求強勁及經濟更廣泛地復甦，家

庭開支及建築活動處於高位並持續增長，商業投資亦因需求上升而增加。ＲＢＮＺ預料消費者物

價通脹在短期內將會升越目標範上限（３％），但將於明年中返回２％中位。



＊央行警告樓價下跌風險大＊



ＲＢＮＺ貨幣決策委員有信心，即使略為減少寬鬆措施，仍無礙其達到通脹及就業目標。然

而，委員會仍會警惕ＣＯＶＩＤ １９對供應鏈造成阻礙及打擊信心。聲明中又提到，新西蘭房

屋價格已高於可持續水平，凸顯了隨著供應增加造成價格調整的風險。就進一步減少貨幣寬鬆措

施以控制通脹預期及令就業可持續最大化，委員會表示絕不會後悔。在現時全國封城及存在不確

定性的情況，委員會決定維持指標利率不變。

由此可見，ＲＢＮＺ加息如箭在弦。新西蘭今年還有兩次議息會議，分別在１０月６日及１

１月２４日，倘若該國在議息會議前降低防疫戒備級別，甚至解除限制措施，則預示ＲＢＮＺ將

在隨後的議息會議宣布加息，期間若通脹未見降溫，則連續兩次會議加息的可能性較高。

紐元兌美元近期連番挑戰０﹒７１皆受阻，今天議息結果更令匯價一度失守０﹒６９，執筆

時僅回穩於０﹒６９２０水平。雖說ＲＢＮＺ加息對紐元應有支持，但不要忘記，那邊廂的聯儲

局亦準備「收水」，力度必然是美國更大、更具影響力。紐元兌美元縱可升破０﹒７１，亦料在

０﹒７３遇到強大阻力。短期而言，０﹒７０關口既失，紐元好倉被突然殺個措手不及，短期未

必繼續勇往直前，匯價有可能先行回試０﹒６７００甚至０﹒６４７０後才重組反彈浪。



＊息差避險支持美元走強＊



近期不少聯儲局官員放風，有道最快將於９月份開始縮表，加上阿富汗事件再次導致逃亡潮

，基民盟對於接收難民的取態，對其在９月的大選有舉足輕重的影響。２０１５年，德國總理默

克爾決定接收大量敘利亞難民，導致基民盟在２０１６年大選支持度大跌，這亦是她決定不再參

選的主要原因之一。目前基民盟處於極為不利的時點 不論接收或不接收阿富汗難民都會遭到對

手攻擊，而美國總統拜登亦很大可能在明年的中期選遭受同樣攻擊，共和黨若可藉此完全控制兩

院，２０２４年重新上台執政絕不意外，我就不相信美國白人社會會讓一個亞裔女性當總統！在

貨幣政策正待收緊及避險因素下，美元表現理應較其他主要貨幣強！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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