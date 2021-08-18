【加碼調控】深圳擬教改，官媒報道學區房降價５百萬無人買

《經濟通通訊社１８日專訊》深圳近日公布《社會建設條例》草案，新例擬提出，要推行「

大學區」招生和辦學管理模式，以後學校計算入學積分不再考慮房子的遠近，而要計算戶籍、居

住時長、社保年限等因素，新規還提出建立教師交流制度，教師未來要在各學校流動，意味著學

區房的概念直接崩塌。

據央視財經報道，近日，深圳福田區的頂級學區房港中旅花園在京東進行司法拍賣，起拍價

相比市價便宜了５００萬元人民幣以上，但竟遭遇流拍。港中旅花園帶有荔園外國語小學和深圳

高級中學學位，一向是投資客爭崩頭的筍盤，每平方米單價超過２０萬元人幣。

報道引述深圳地產中介指，流拍情況確實比較罕見，可能釋放了一個信號，就是最近市場調

控的方向，可能導致對學區房熱捧的程度有所下降。報道引述另一個地產中介指，以前門店每個

月放盤量大致在五六套，但在《社會建設條例》草案出台以來，放盤量明顯增加到１０套以上。

報道還指出，學區房新政即將實施的消息出來之後，不少學區房業主主動下調價格，幅度均

以百萬元起步，並表示只要買家誠心想買，價格還可以再談。（ｅｙ）

