【ＦＯＣＵＳ】共同富裕成更大的棋，「稅收＋慈善」調節如箭在弦

【ＦＯＣＵＳ】該來的遲早會來。北京重拳監管科技巨企未見盡頭，更大的棋再浮出水面。

中央財經委周二（１７日）開會強調，在高質量發展中促進共同富裕，合理調節過高收入，鼓勵

高收入人群和企業更多回報社會。種種跡象顯示，中國經濟底層邏輯正發生範式轉移－－從效率

優先到兼顧公平，勢帶來深遠影響。



＊經濟底層邏輯從效率優先到兼顧公平＊



阿里、騰訊、滴滴、美團、字節、快手……中國科技股及新經濟明星在監管重拳下齊跌落神

壇，加上教培行業整頓風暴，拖累中資上市公司市值自２月來蒸發近萬億美元，令一眾外資紛紛

慨嘆北京政策風險難以捉摸。

不過，若明白中國經濟底層邏輯正發生範式轉移，即從過去近４０年

（１９７９ ２０１８）不惜代價追逐增長，創下ＧＤＰ年均增長９﹒４％的世界奇蹟，到重新

審視社會公平、環境可持續及各項安全，即可知監管、改革動作是該來的遲早會來。

以互聯網反壟斷、禁止網絡不正當競爭為例，其實早在去年４月國務院一紙《關於構建更加

完善的要素市場化配置體制機制的意見》，將「數據」與土地、勞動力、資本、技術等並列為「

生產要素」已見端倪。而多個行業事無巨細納入監管視野之際，更大的棋再浮出水面。



＊合理調節高收入，鼓勵企業回報社會＊



國家主席習近平昨日主持召開中央財經委會議，強調共同富裕是社會主義的本質要求；會議

提出，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精准性，擴大中等收入群體比重，增加低收

入群體收入，而「合理調節高收入」、「鼓勵高收入人群和企業更多回報社會」無疑最值關注。

何解？看看內地去年各省人均ＧＤＰ排行或有答案。儘管中國２０１９、２０２０連續兩年

人均ＧＤＰ超１萬美元，但３１省市僅有１２個位於該水平以上，換言之地區發展極不均衡。最

新會議點名「高收入」，未來政策方向又如何？看看財經委辦公室主任劉鶴去年在《人民日報》

發表的署名文章或有啟示。

文章指，「強化稅收調節很重要，特別是要完善直接稅制度並逐步提高其比重」，是否意味

圍堵高收入人群避稅空間、擴大房產稅試點、開徵遺產稅將近？而「第三次分配是在道德、文化

、習慣等影響下，社會力量自願通過民間捐贈、慈善事業、志願行動等方式濟困扶弱的行為」，

７月一眾科技巨頭爭相億元馳援河南水災，又是否只是序幕？

當企業原本的競爭力優勢護城河不再，經濟發展傾向令勞動者分享更多收益，部分板塊的利

潤率及系統性估值下降恐才剛剛開始。

