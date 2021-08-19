《法證攻防－林恩》吉利騰訊業績筆記

《法證攻防》吉利（００１７５）周三（１８日）公布上半年業績，收益同比增長

２２﹒３％至人民幣４５０億元，毛利率維持在約１７％水平。集團於２０２１年上半年合共售

出６３０２３７部汽車（包括領克合營公司所銷售之「領克」品牌汽車銷量），同比上升１９％

。當中有３００７１部新能源和電氣化汽車，較２０２０年同期上升約３％。最暢銷之車型為「

ＩＣＯＮＭＨＥＶ」、「帝豪ＥＶ」及「幾何Ｃ」。

騰訊（００７００）２０２１年第二季的收入同比增長２５％至人民幣１３５３億元。其中

，增值服務、網絡廣告、金融科技及企業服務分別佔５２％、１７％和３０％。增值服務業務二

零二一年第二季的收入同比增長１１％至人民幣７２０億元。遊戲收入增長１２％至人民幣

４３０億元。騰訊指一直致力為遊戲行業打造健康的遊戲環境，並進一步加強了在中國對未成年

人的保護措施。２０２１年第二季，１６歲以下玩家對騰訊在中國遊戲流水的佔比為２﹒６％，

其中１２歲以下玩家的流水佔比為０﹒３％。

根據人民網報道，工信部發布《關於ＡＰＰ違規調用通信錄、位置信息以及開屏彈窗騷擾用

戶等問題「回頭看」的通報》，指出４３款ＡＰＰ仍存在問題整改不徹底、技術手段對抗、同一

問題在不同地域整改不一致的情況，其中包括微信、騰訊視頻、騰訊地圖、蘇寧易購等。文件要

求相關ＡＰＰ應在８月２５日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，工信部將依法依規進行

處置。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

