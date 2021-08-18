《投資智慧－鄧聲興》聯邦制藥兩產品獲批上市，料成新利潤增長點

《投資智慧》聯邦制藥（０３９３３）發盈喜，預計截至２０２１年６月底止上半年錄得淨

溢利約６億人民幣，較去年同期錄得的２﹒０３億人民幣相比，上升約１９５﹒８６％；核心業

務的經營溢利較２０２０年同期相比上升約４０％。主要因為期內中間產品市場價格持續上漲，

從而使得集團毛利上升約２﹒９億人民幣。新冠疫情導致中間體與原料藥價格持續保持高位，目

前６－ＡＰＡ的市場報價仍然維持在２６０元╱公斤的高位，青黴素工業鹽、阿莫西林、頭孢曲

松等的報價也仍處於較高水平。集團作為全球最大的６－ＡＰＡ供應商，青黴素工業鹽產能排名

全國第三。因此當上述產品的市場價維持在高位水平時，集團的產品實際成交價也將隨之上漲。

同時，期內集團並無錄得可換股債券嵌入式衍生工具部分的公平值變動虧損，以及因借貸減少及

所有付息可換股債券已於去年內換股，使得財務成本減少約９５００萬元。



集團早前宣布，其全資附屬公司珠海聯邦制藥所申報的門冬胰島素注射液及門冬胰島素３０

注射液已獲得ＮＭＰＡ批准上市。門冬胰島素是國內使用最為廣泛的胰島素藥物，該藥通過門冬

胰島素分子與肌肉和脂肪細胞上的胰島素受體結合後，促進葡萄糖吸收，同時抑制肝糖元釋放來

實現血糖控制。因此，該藥不僅適用於成人、青少年和兒童糖尿病患者，還適用於妊娠期糖尿病

。由於受到市場患者認可，門冬胰島素注射液和門冬胰島素３０注射液市場規模龐大。兩大產品

市場規模約在７０億元人民幣左右。而目前國產藥物僅甘李藥業（滬：６０３０８７）於

２０２０年獲批上市門冬胰島素。集團是次將成為第二個獲批的國產藥，其先發優勢仍然明顯。

隨著兩款產品獲批上市，和其商業化進程的不斷推進，無疑能成為集團新的利潤增長點。

《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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