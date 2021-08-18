《拆局麒想－林嘉麒》美資養肥了中概股，宰割時間已到

《拆局麒想》大市近日的新一輪下跌，投資者紛紛去找相關原因。有人歸咎於周初公布的國

家經濟數據遠遜於預期，但事實上，近因不明，惟筆者認為中港股市與中概股有莫大的關係。當

然，中概股弱不是近期的事，而情況似乎進一步惡化。追蹤中國９８間在美上市公司的「納斯達

克中國金龍指數」已經連續六日下跌，從２月份的歷史高位已暴跌超過５０％、淨值大減接近

９０００億美元，其中新東方教育從５２周高位跌九成、貝殼跌超過七成、拼多多六成、百度接

近六成、阿里亦腰斬一半。



中概股以科技企業，平台經濟為主。去年起，阿里巴巴旗下螞蟻集團被叫停上市開始的互聯

網金融監管開始、其後「二選一」、「雙殺」等，是下跌的催化劑，而國家對科技政策的監管及

改革一直蓋上陰霾已不用多說。問題是，本周的中概股消息進一步利淡。美國證券交易委員會

（ＳＥＣ）主席Ｇａｒｙ Ｇｅｎｓｌｅｒ周一（１６日）發表他上任迄今最嚴厲的措辭，警告

美國投資者，投資赴美上市中企存在一定風險，已要求幕僚暫緩批准中國企業透過空殼公司在美

國上市的申請案，周二（１７日）更網傳以軟銀為首的外資暫停投資中國資產的事件持續發酵，

造成了恆指失守２６０００的局面。儘管Ｇａｒｙ Ｇｅｎｓｌｅｒ澄清，並不是停止中國企業

赴美ＩＰＯ，而是今後必須進一步加強信息和風險披露，而軟銀集團亦表示，媒體對孫正義在業

績交流會上的發言有誤解，軟銀集團對中國的承諾沒有變化，並會繼續投資中國市場，以及幫助

中國的企業家進行持續創新，兩消息確實令中港股市在周三（１８日）反彈，但未來情況又如何

呢？



首先要知道，中概股在美國的過去１５年急速膨脹。２００５年在美上市的中國企業僅３６

家，總市值２６００億美元左右，僅佔美股總市值的１％。截至２０２０年底，已有超過６００

家中國公司在美上市，市值６萬億美元左右，佔比逼近９％。今年上半年，中國企業赴美ＩＰＯ

有３６間，已超過去年全年，是史上最高。同一時間，在香港與內地互聯互通的交易機制下，外

資參與中資股的份額已激增，可見中美雙方在金融領域互相滲透極深。不過，另一方面卻充滿矛

盾，中美雙方在多方面脫勾情況嚴重。多年前已開展的貿易戰，至今似是緩和，惟仍然未解決；

科技網絡信息安全，以至華為孟晚舟事件等等。睇錢份上，投資者會先選擇離場。事實上，金融

投資之門開得愈闊，外資的影響力就愈大，波動性亦愈高。更何況一眾中概股均由外資在美國養

大的，由ＩＰＯ到歷史高位升的不是幾倍，有的是十幾倍，甚至是過百倍。現在豬養肥了，就是

任人宰割的時間。《獨立股評人 林嘉麒》



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