《樓市亮話－湯文亮》通脹升，樓價就會下跌

《樓市亮話》市場上雖然有少數評論員以各種無稽理由話樓市會下跌，大多數評論認為樓市

會繼續上升，我雖然與那些樂觀評論員站在同一陣線，但人無遠慮必有近憂，有老友問，長遠樓

市雖然上升，但短期內有沒有一些因素可以令樓市下跌，我認為是有的，而且是近在咫尺，就是

通脹上升，樓市就會下跌。



老友不明白，既然是通脹，即是全部貨品都上升，點解樓市會下跌，老實說，如果所有人都

是全現金買樓，通脹升，樓市的確一樣上升，但很可惜，大部分買樓的人都借落一大筆債，通脹

升，利息也會上升，業主持貨的成本增加，樓價就會下跌，不過，美財長耶倫以及美聯儲局主席

鮑威爾都話通脹是暫時性，所以短期內沒有加息必要。



又抵兩位老人家牙擦，７月份通脹放緩，老友話兩位大師有料即是有料，試問誰人能夠料到

在疫情下兼特朗普無端端開徵關稅，美國出現的高通脹竟然回落，可以暫時不用加息，不但美國

政府，甚至連香港的業主都鬆了一口氣，老實說，如果香港加息１％，樓價有可能跌１０％，唔

係講笑，千祈唔好話加區區１％利息對樓價沒有影響。



老友可能不知道，兩位老人家並不是有甚麼通天技能，而是知道一個理論，就是高通脹是疫

情後的條件反射，無論在美國抑或香港，在疫情熾熱的時候，大家都被那些限聚令縛死，想消費

都唔得，商人為了多做生意，自動將一些商品或者消費品降價，但當疫情緩和，市民的消費意欲

高漲，商人自不然會將各項商品以及消費品的價錢提高，從而出現不合理高通脹，但當大家的消

費亢奮過去，就不會盲目消費，商人就算唔降價都唔會加價，在這情況下，通脹自然緩和，話兩

位老人家有料，不如說他們洞悉世情，好似孔明借東風，只不過是孔明熟悉天文地理，唔通真係

借東風。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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