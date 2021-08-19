《缸邊嫺談－黃惠嫺》部分國家擬補針應對變種病毒，疫苗股可留意

《缸邊嫺談》實時統計數據提供網站Ｗｏｒｌｄｏｍｅｔｅｒｓ的數據顯示，截至２０２１

年８月１５日，全球新型冠狀肺炎累計確診人數已達２﹒０７億人，而當日新增確診人數為

４６﹒９９萬人。現時全球每日新增確診人數再度由７月的低位回升，主要原因是傳播力更高的

Ｄｅｌｔａ變種病毒肆虐全球，使確診人數急劇攀升。



＊「補針」市場規模預測＊



多項研究顯示，人體內的中和抗體水平會在接種新型冠狀疫苗的６個月後明顯下降，即部分

人群日後或需「補針」以加強疫苗的防禦效果。事實上，現時以色列已為民眾安排接種第三劑疫

苗，而英國、美國、印尼、泰國亦計劃進行這項安排。



根據美國疾病控制及預防中心的最新報告顯示，在感染Ｄｅｌｔａ變種病毒的患者當中，已

接種與未接種疫苗人士的體內病毒含量一樣高，即現有的疫苗未必能有效防禦Ｄｅｌｔａ變種病

毒。雖然全球接種疫苗的人數正持續增加，但有專家認為要達至群體免疫仍有一段距離，加上變

種病毒具更強的傳染力，相信第一批研發的疫苗現時未必能對接種者起到足夠的保護作用，因此

部分疫苗企業已開始著手研發能夠應對變種病毒的加強劑。而隨著Ｄｅｌｔａ變種病毒快速擴散

，多個國家的確診數字再度飆升，令接種「加強劑」的必要性引發廣泛討論。



儘管目前全球存在疫苗分配不均的問題，但相信日後情況將逐步有所改善。在理想情況下，

根據聯合國數據，現時全球總人口已超過７０億，若全球人口均需要接種１劑「加強劑」，以某

美國製藥公司生產的新冠疫苗為每劑１９﹒５美元（市傳該藥廠將在最新供應合約中提價）粗略

計算，新冠疫苗「加強劑」將是一個接近１５００億美元的市場。



Ｄｅｌｔａ變種病毒來襲，多個國家確診人數回升，料對藥物、疫苗、口罩、氧氣機、呼吸

機、快速篩查檢測以及醫療器材等需求有所增加，近日亦可見市場資金向相關板塊流入，疫苗防

疫概念股板塊由年初至今呈現不俗升勢。長遠而言，輝瑞ＣＥＯ曾表示，因病毒不斷變異，所以

人們在接種疫苗後的一年內可能將需要注射加強針，其後甚至每年都要進行接種，以維持人體對

新冠病毒的預防能力。假設以上情況屬實，全球對疫苗的需求將維持殷切，因此對於新型冠狀疫

苗的研發及生產企業，其股份及整個疫苗產業鏈板塊仍然值得關注。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有疫苗防疫概念股板塊相關的股份



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