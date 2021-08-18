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18/08/2021 08:54

【新冠肺炎】周五起收緊抵港檢疫安排，抗體陽性不可縮短檢疫期

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港府宣布，周五（２０日）起收緊入境檢疫安排，從中風險地
區抵港再不接受持抗體陽性證明，可縮短檢疫期的安排，要酒店檢疫１４天，而低風險地區維持
７日，高風險地區維持２１日，期間要增加接受檢測的次數。
　　本港近幾個月有５０多宗輸入確診都已完成接種新冠疫苗。政府聽取專家建議後，昨晚公布
由周五起收緊抵港人士檢疫安排。

＊高風險地區檢測增至６次＊

　　高風險地區維持只准已打疫苗港人返港，須於酒店檢疫２１天，期間檢測由４次增至６次，
自我監察期間再檢測１次。
　　至於中風險地區不再接受抗體檢測呈陽性，可縮短酒店檢疫期至７天，已接種疫苗的人抵港
一律於酒店檢疫１４天，期間檢測由３次增至４次，及後再要社區檢測多２次，而未打疫苗的人
維持酒店檢疫２１天。

＊已打針由低風險區來港疫監７天＊

　　低風險地區方面，沒有逗留過高及中風險地區的香港及非香港居民，檢疫要求不變維持酒店
檢疫１４天，但期間需要加強檢測至４次；已完成疫苗接種的香港及非香港居民，可獲縮短檢疫
期至７天，期間檢測２次，第１９天亦必須到社區中心接受檢測。（ｃｌ）

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