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18/08/2021 09:08

【新冠肺炎】Ｂ類食肆未打針員工下周四起須７日一檢

　　《經濟通通訊社１８日專訊》香港政府宣布維持大部分現行的社交距離措施，包括限聚令及
各類營業處所的規定，由本星期四凌晨零時起生效，為期１４天，直至９月１日，但自下周四（
２６日）起，將收緊以Ｂ類運作模式營運的餐飲業務的員工檢測規定，由每１４天檢測一次改為
每７天一次。已完成接種疫苗的員工會繼續被視為已符合有關檢測要求。
　　另外，由於個人健康狀況可能不時轉變，第５９９Ｆ章下處所的員工如因健康原因而不適宜
接種新冠疫苗，應定期重新諮詢醫生意見，並向相關處所負責人或僱主提交新的醫生證明書，不
過當局指，暫無硬性規定每隔多久須提交新的醫生證明書。
　　港府表示，Ｂ類食肆員工在８月１２日至８月２５日期間，須進行一次有關病毒檢測，而有
關檢測樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本，並在８月２６日或之前取得檢測結果的短訊及保留
短訊紀錄３１天；以及自８月２６日起每７天進行一次檢測，而有關檢測樣本必須是鼻腔和咽喉
合併拭子樣本，並在９月２日及其後的每個７天期間完結前取得檢測結果的短訊及保留每次的短
訊紀錄３１天。（ｃｌ）

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