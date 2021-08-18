【新冠肺炎】消息：本港今無新增源頭不明個案，不設疫情記者會

《經濟通通訊社１８日專訊》消息指，本港今日無新增源頭不明新冠肺炎感染個案，衞生防
護中心及醫管局下午不設疫情記者會。
本地零感染（１７日）斷纜，昨日新增３宗確診個案，兩宗為輸入個案，分別來自英國和阿
曼，餘下一宗本地源頭不明，涉及一名４７歲女患者，居住東涌逸東邨美逸樓，在香港機場擔任
國泰航空貴賓室職員，有負責派食物予轉機客及離港客，估計轉機客感染機會大。
＊曾祈殷：機場員工隔日或每日檢測「事在必行」＊
醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷估計，患者最大可能是在工作期間受感染，憂慮個
案會引致大型爆發，建議更新機場相關的感染控制指引，例如要求機場員工加密檢測，形容隔日
或每日檢測是「事在必行」。
另外，港府宣布，周五（２０日）起收緊入境檢疫安排，從中風險地區抵港再不接受持抗體
陽性證明，可縮短檢疫期的安排，要酒店檢疫１４天，而低風險地區維持７日，高風險地區維持
２１日，期間要增加接受檢測的次數。
同時，自下周四（２６日）起，港府將收緊以Ｂ類運作模式營運的餐飲業務的員工檢測規定
，由每１４天檢測一次改為每７天一次。已完成接種疫苗的員工會繼續被視為已符合有關檢測要
求。（ｃｌ）
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