【新冠肺炎】即日起香港入境深圳須有２４小時內紙本陰性檢測證明

《經濟通通訊社１８日專訊》深圳市口岸辦公室宣布，即日起調整香港入境人員的隔離要求
，由香港入境深圳的普通旅客，需持有２４小時內的核酸檢測陰性結果的紙本報告，入境後需接
受１４日隔離醫學觀察，以及７日居家健康監測。其中在深圳具備居家隔離條件的人士，可以改
為集中隔離、居家隔離及居家健康監測各７日。（ｃｌ）
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