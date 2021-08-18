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18/08/2021 12:49

【國安立法】鄧炳強︰警方執法一視同仁，學生身份只能求情時提出

　　《經濟通通訊社１８日專訊》警方國安處今早拘捕４名香港大學學生會成員，涉嫌觸犯《港
區國安法》下干犯宣揚恐怖活動罪。案件涉及港大學生會評議會上月７日通過動議，「深切哀悼
」和「感激」自殺身亡的七一刺警案疑犯。保安局局長鄧炳強表示，宣揚恐怖活動是嚴重罪行，
不論任何人，如果犯法都要付出代價，警方在執法及檢控時會一視同仁；又指學生或其他特定身
份是否構成求情因素，只能在法庭上提出。

＊解散不代表過去事情一筆勾銷＊

　　鄧炳強稱，留意到教協和民陣先後宣布解散，重申解散不代表過去的事情一筆勾銷，仍會受
到法律制裁，但如果如自行解散，可以減低對社會的遺害和「罪孽」。他強調如果發現有任何個
人或組織犯法，特別是觸犯港區國安法，或與外國有不尋常金錢往來，都會進行調查。

＊有人將恐怖主義滲透校園＊

　　鄧炳強今日較早時候在立法會大會上表示，有年輕人被誤導而參與恐怖活動，政府會全力打
擊恐怖活動，呼籲社會同心協力，向暴力說不，拒絕英雄化、美化或淡化任何暴力襲擊行為。他
提到有跡象顯示，有人將恐怖主義思想滲透校園，在校內招攬學生參與恐怖活動。
　　教育局副局長蔡若蓮指，《港區國安法》實施後，教育局已即時發出指引及通告，要求所有
學校檢視不同範疇的工作，適當跟進不恰當或有潛在危機的部分。她相信學校會保持警覺，局方
將要求學校嚴肅跟進。（ｃｌ）（ｚｚ）

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