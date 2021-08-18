【企業盈喜】卡森國際（０４９６）料中期純利最多４０１０萬人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》卡森國際（００４９６）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年增長介乎１６００萬元（人民幣．下同）至３６００萬元，至介乎３０１０萬元至

４０１０萬元。

該集團指，純利上升主因在６月末出售一家全資附屬公司之一次出售收益。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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