【企業盈喜】愛得威（０６１８９）料中期虧轉賺４００萬人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》愛得威（０６１８９）公布，預期截至６月３０日止中期純利

約４００萬元人民幣，去年同期虧損約２５００萬元人民幣。

該集團指，錄純利主因應對新冠病毒疫情而實施嚴格的成本控制措施、新冠病毒疫情的影響

緩解帶來景氣復甦與營業收入增加，以及於去年同期對若干決算及付款流程延遲的大型項目曾計

提重大減值。

該集團將於本月２７日公布業績。（ｗｈ）



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