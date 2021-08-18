【企業盈喜】四海國際（００１２０）料中期虧轉賺１００萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》四海國際（００１２０）公布，預期截至６月３０日止中期純

利約１００萬元，去年同期虧損約７９００萬元。

該集團指，財務業績有所改善，主因出售金融資產所變現收益，以及融資成本減少。

該集團將於本月２４日公布業績。（ｗｈ）



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