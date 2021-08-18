【企業盈喜】力高集團（０１６２２）料中期盈利增最少５０％

《經濟通通訊社１８日專訊》力高集團（０１６２２）公布，預期截至６月３０日止中期純

利增不少於５０％。

該集團指，純利增加主因期內已交付物業發展項目的總建築面積及毛利增加，以及來自投資

物業公平值變動的收益增加所致。

該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）



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