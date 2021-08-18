《經濟通通訊社１８日專訊》健升物流（０１５２９）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損約５１０萬元（人民幣．下同），比去年同期虧損約４０萬元有所擴大。
該集團指，虧損及全面開支總額增加主因自２０２０年度開始爆發ＣＯＶＩＤ－１９疫症，
物流流程效率因而受影響，導致分包開支增加，及於東莞新倉庫租金費用令倉庫租金成本上漲，
導致倉庫服務業務虧損約３７０萬元。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動
18/08/2021 07:55
【企業盈警】健升物流（０１５２９）料中期虧損擴至５１０萬人幣
《經濟通通訊社１８日專訊》健升物流（０１５２９）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損約５１０萬元（人民幣．下同），比去年同期虧損約４０萬元有所擴大。
該集團指，虧損及全面開支總額增加主因自２０２０年度開始爆發ＣＯＶＩＤ－１９疫症，
物流流程效率因而受影響，導致分包開支增加，及於東莞新倉庫租金費用令倉庫租金成本上漲，
導致倉庫服務業務虧損約３７０萬元。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動
|中國故事17/08/2021
《神州經脈》中美外長通話 解放軍台海演練 憂經濟下行A股急瀉
|財經熱話17/08/2021
疫情持續下客運數據理想 三大中資航空股逆市上漲
|財經熱話17/08/2021
舜宇中期業績勝預期全日輕微反彈，大行指毛利率改善抵銷收入放緩
|財經熱話17/08/2021
【水泥水嚟】內地加緊發專項債 需求增加水泥向上
|FOCUS17/08/2021
【FOCUS】拜登自揭撤軍老底 釀美版「蘇伊士時刻」?
|財經熱話17/08/2021
【績後反彈】微盟早市獲逾億資金淨掃貨 黃師傅：兩大因素判斷真轉勢！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰