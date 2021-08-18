【企業盈警】健升物流（０１５２９）料中期虧損擴至５１０萬人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》健升物流（０１５２９）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損約５１０萬元（人民幣．下同），比去年同期虧損約４０萬元有所擴大。

該集團指，虧損及全面開支總額增加主因自２０２０年度開始爆發ＣＯＶＩＤ－１９疫症，

物流流程效率因而受影響，導致分包開支增加，及於東莞新倉庫租金費用令倉庫租金成本上漲，

導致倉庫服務業務虧損約３７０萬元。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）



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