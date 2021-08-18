【企業盈警】盛京銀行（０２０６６）料中期純利跌最多７０％

《經濟通通訊社１８日專訊》盛京銀行（０２０６６）公布，預期截至６月３０日止中期純

利跌介乎約６０％至７０％。

該集團指，純利下跌主因繼續讓利實體經濟，淨利差收窄，淨利息收入下跌，以及增加計提

資產減值準備。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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