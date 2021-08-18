【企業盈喜】三愛健康（０１８８９）料中期純利升２倍

《經濟通通訊社１８日專訊》三愛健康（０１８８９）公布，預期截至６月３０日止中期純

利約６００萬元（人民幣．下同），按年升２倍。

該集團指，毛利不少於１６００萬元，去年同期毛利約１２００萬元。有關增長主因毛利率

較高的自產藥產品銷售金額增加，以及分銷成本及行政開支因一般貿易業務縮減而下跌。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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