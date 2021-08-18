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18/08/2021 07:58

《國企紅籌》洛陽玻璃（１１０８）中期純利升１１倍，不派息

　　《經濟通通訊社１８日專訊》洛陽玻璃（０１１０８）（滬：６００８７６）公布，截至６
月３０日止中期純利１﹒９８億元（人民幣．下同），升１１﹒２７倍，每股盈利０﹒３６１１
元，不派中期股息。
　　該集團指，收入１５﹒９５億元，升逾６６％，因產品價量齊升，扣除非經常性損益之純利
約１﹒８６億元，升逾２５倍。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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