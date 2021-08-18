【企業盈喜】中車時代電氣（３８９８）首９個月純利跌最多２５％

《經濟通通訊社１８日專訊》中車時代電氣（０３８９８）公布，在其上海科創板上市申請

的Ａ股招股意向書披露，首９個月淨利潤約１１﹒５億元（人民幣．下同）至１２﹒９億元，同

比跌１５﹒８７％至２５％，扣除非經常性損益後淨利潤約８﹒３７億至９﹒７７億元，同比跌

約１８％至２９﹒８％。

該集團指，營業收入約８２﹒８億至８７﹒８億元，同比跌約１１％至１６﹒１７％。

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