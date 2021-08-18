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18/08/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出２２﹒３億人幣，買舜宇沽藥明

　　《經濟通通訊社１８日專訊》恆指低開４３點，報２６１３７點。最高升７７點報
２６２５８點，最低跌５６６點報２５６１５點。恆指收報２５７４５點，跌４３５點或
１﹒６６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２２﹒３億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是舜宇光學
科技（０２３８２）、美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是藥
明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）。
　　主板成交１６６１﹒４９億元增加２４﹒１％。其中港股通成交４０２﹒６億元，佔總成交
２４﹒２％。

＊舜宇績優惟大行保守＊

　　舜宇光學公布，截至６月３０日止中期純利按年增長５３﹒６３％，至２６﹒８８億元（人
民幣．下同）；收入升５﹒１％至約１９８﹒３３億元。毛利約４９﹒４６億元，較去年同期上
升約３４﹒５％。毛利率則約２４﹒９％，較去年同期擴闊約５﹒４個百分點。
　　多家大行績後一致認為舜宇上半年業績優於預期，儘管產品的平均售價較去年同期有所下降
，但受益於生產效率提高及生產成本下降，手機攝像模組的毛利率按年顯著上升。不過，大行的
取態依然以觀望為主，目標價及評級普遍較為保守。昨日（１７日）舜宇光學升０﹒５５％報
２１７﹒８元，北水淨買入３億元。
　　另外，美團跌３﹒５２％報２１３﹒６元，北水淨買入０﹒６億元。中國移動跌１﹒３５％
報５１﹒２元，北水淨買入０﹒４億元。藥明生物跌６﹒０３％報１１３﹒７元，北水淨賣出
１２﹒６億元。騰訊控股跌４﹒１４％報４３５元，北水淨賣出５﹒９億元。香港交易所跌
２﹒９４％報４７４﹒８元，北水淨賣出５﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　　３﹒００
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　０﹒５７
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　０﹒３５

　　淨沽出最多港股：
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　－１２﹒６５
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－５﹒９０
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－５﹒６３
　　招商銀行　　　　（０３９６８）　　　　　－４﹒０４
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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