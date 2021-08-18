《日入而息》騰訊次季盈利勝預期，本港最新失業率降至５％



《今天重點》﹡騰訊（００７００）中期純利按年升４６％勝預期，不派中期息；騰訊第二

季純利升２９％，經調整盈利升１３％勝預期；騰訊次季遊戲收入增長

１２％至４３０億元人民幣；騰訊次季金融科技服務收入升四成，網絡廣告

升２３％

﹡吉利汽車（００１７５）中期多賺３﹒７％至２３﹒８億元人民幣，不派中

期息；吉利汽車條件成熟後積極推進人民幣股份發行上市；吉利維持全年銷

量１５３萬部目標，芯片短缺或對銷售構成重大威脅；目標於２０２５年實

現年銷量達３６５萬輛

﹡恆安國際（０１０４４）中期純利１８﹒６億元人民幣，按年跌１８％，派

息１元人幣；恆安中期毛利率跌至３９﹒４％，料下半年整體毛利水平持續

受壓

﹡中移動（００９４１）擬發行９﹒６５億股Ａ股，不超已發行股份的

４﹒５％

﹡本港最新失業率降至５％，連續五個月向下勝預期；失業人數減至

１９﹒８４萬，餐飲業失業率８﹒６％；７月失業綜緩１﹒９４萬宗，較疫

情初期增５４％

﹡警方國安處拘４名港大學生，涉違國安法宣揚恐怖主義；拘港大學生會成

員，李家超稱任何人違法都要依法處置

﹡本港新增３宗輸入確診，１患者在灣仔帝盛酒店檢疫



《即日市況》﹡恆指高收１２１點報２５８６７，科指升７點報６２２６



《深滬股市》﹡金融股爆發抗衡外資大鱷唱空，滬綜指收升１﹒１１％



《美元匯價》﹡美匯走勢關鍵仍是能否突破９３﹒５０；歐元最新報１﹒１７０８╱１２，

日圓最新報１０９﹒７６╱７８



《公司業績》﹡騰訊（００７００）中期純利按年升４６％勝預期，不派中期息；騰訊第二

季純利升２９％，經調整盈利升１３％勝預期；騰訊次季遊戲收入增長

１２％至４３０億元人民幣；騰訊次季金融科技服務收入升四成，網絡廣告

升２３％

﹡越秀地產（００１２３）中期多賺１５％至２３億元人民幣，派息

０﹒３２６港元

﹡招商局商託（０１５０３）半年多賺１﹒９倍，單位分派１０﹒３９仙

﹡華潤啤酒（００２９１）半年多賺逾１倍至４２﹒９億元人民幣，派息

０﹒２６４元人幣

﹡雅居樂集團（０３３８３）中期純利按年升３﹒２％，派中期息５０港仙

﹡溫嶺（０１３７９）半年純利升１﹒２５倍至２４２５萬元人民幣，不派息

﹡ＢＣ科技（００８６３）半年虧損擴大至１﹒５８億元，不派息

﹡吉利汽車（００１７５）中期多賺３﹒７％至２３﹒８億元人民幣，不派中

期息

﹡金輝集團（００１３７）中期扭虧賺４﹒０２億元，不派息

﹡恆安國際（０１０４４）中期純利１８﹒６億元人民幣，按年跌１８％，派

息１元人幣；恆安中期毛利率跌至３９﹒４％，料下半年整體毛利水平持續

受壓

﹡中遠海運國際（００５１７）中期純利按年升２１％，每息１０港仙

﹡禪遊科技（０２６６０）中期純利按年升１０﹒５％，不派中期息

﹡常茂生物（００９５４）中期少賺９８﹒４％至２４﹒２萬元人幣，不派息

﹡同仁堂科技（０１６６６）中期多賺１６％至３﹒１５億人民幣，不派息

﹡暢捷通（０１５８８）上半年盈轉虧蝕１﹒３４億元，不派中期息

﹡晶門半導體（０２８７８）中期多賺１﹒４３倍至１０７１萬美元，不派息

﹡兆科眼科（０６６２２）半年虧損擴大至１９﹒９億元人民幣



《公司資訊》﹡小鵬汽車（０９８６８）肇慶工廠二期動工，整車設計年產能２０萬輛

﹡中銀香港（０２３８８）年輕「百萬富翁」理財客戶按年增２５％

﹡民生教育（０１５６９）轉型發展獲階段性成果，搭建「互聯網＋」職業教

育平台

﹡百度（０９８８８）自主研發的第二代百度昆侖ＡＩ芯片實現量產；李彥宏

發布百度汽車機器人

﹡宏利香港表示未見移民潮造成明顯影響，料通關後內地旅客續到港投保

﹡先瑞達醫療（０６６６９）孖展超購３０９倍，傳上限２３﹒８元定價

﹡報道指薩摩耶數科赴港最快本月遞申請，擬集３９億元

﹡直通電訊（０８３３７）擬夥內地電訊商在港開展５Ｇ基建業務

﹡信義玻璃（００８６８）回購１５０﹒４萬股，涉資４２０１﹒５５萬元

﹡香港航天科技（０１７２５）與港大訂立諒解備忘錄，發展航天業務

﹡康臣藥業（０１６８１）新疆霍爾果斯設附屬公司建設生產基地

﹡華泰瑞銀（０８００６）售Ａ股山西華陽股份獲利約２２﹒８萬元

﹡傳中國財政部將所持全部中國華融（０２７９９）股權劃轉給中信集團

﹡萬洲（００２８８）太子爺揭父親國企改制得益無申報，在港上市公司轉移

國內資產

﹡中海油（００８８３）「海洋石油１１９」日處理原油突破一萬噸

﹡維達國際（０３３３１）獲建行亞洲授予３億元可持續發展表現掛勾貸款

﹡惠理集團（００８０６）７月底止管理資產總值按年跌７﹒２６％至１１５

億美元

﹡三巽控股（０６６１１）首７個月實現累計合同銷售金額約為５３﹒７億元

人民幣

﹡李嘉誠及李澤鉅續增持長實（０１１１３）１５１﹒６萬股



《國企紅籌》﹡華潤啤酒（００２９１）未來３個月調整部分重大產品價格

﹡中車時代（０３８９８）發行Ａ股科創板上市，公布招股意向書

﹡北京控股環境集團（００１５４）柯儉辭任行政總裁，陳新國接任



《神州民企》﹡據報騰訊視頻起訴抖音侵權《掃黑風暴》，索賠１億元人民幣

﹡瀋陽國資委獲恆大集團轉讓盛京銀行（０２０６６）內資股

﹡吉利汽車（００１７５）條件成熟後積極推進人民幣股份發行上市；吉利維

持全年銷量１５３萬部目標，芯片短缺或對銷售構成重大威脅；目標於

２０２５年實現年銷量達３６５萬輛



《中國要聞》﹡大連領導與王健林舉行工作交流，冀萬達集團擴大投資

﹡環保部表示全國碳市場滿月，累計成交額３﹒５５億元；嚴格執行固體廢物

零進口，提高國內回收率

﹡福建交警通報林文欽車禍，未提及蔚來私自接觸車輛

﹡上海發布４０條措施支持臨港自主發展、自主創新

﹡上海開徵房產稅？稅務局辟謠：消息有誤，已徵收十年

﹡到２０２５年，上海建成並開通５Ｇ基站７萬個

﹡臨港成立兩周年來已完成９０％的目標任務

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

﹡華為投資控股公司註冊資本增至近３８９億元人幣；華為輪值董事長郭平：

絕對不會放棄海外市場

﹡杭州加入推遲第二批集中供地，將於８月底前重新公告

﹡廣州南沙收緊人才與港澳居民購房，向本地居民看齊

﹡外交部表示是否承認阿富汗新政府首先要等這個政府成立

﹡深圳擬教改，官媒報道學區房降價５００萬無人買

﹡太重集團原副董事長、總經理張志德被雙開並依法起訴



《寶島快訊》﹡台股收升１％，報１６８２６點



《其他消息》﹡６１２人道支援基金：已制定方案有序停止運作；「６１２人道支援基金」

即日起停收新個案，１０月底解散秘書處

﹡傳旅遊從業員到疫苗中心工作被抽佣，港府澄清無此事

﹡人民日報批美國炮製「香港商業警告」，抹黑國安法

﹡李桂華稱港大生會議宣揚恐怖主義，將接見其他與會者

﹡拘港大學生會成員，李家超稱任何人違法都要依法處置

﹡教育局申請開設新職位，監察學校執行國安教育

﹡港大生杜林丞亨今早到警署自首，被押往單位搜查

﹡鄧炳強稱警方執法一視同仁，學生身份只能求情時提出

﹡警方國安處拘４名港大學生，涉違國安法宣揚恐怖主義

﹡徐英偉稱將盡快安排區議員宣誓，暫未有細節

﹡刀刺何君堯無業漢認傷人，押後至下月２７日判刑

﹡西九管理局證實首席財務總監今離任，將公開招聘繼任人

﹡深股通額度全日用逾３１億元，陸股通連續三日淨流入；滬股通額度全日用

近４３億元，陸股通流入３４億元

﹡天星銀行推新客戶高息活期存款及貸款免息免供優惠

﹡恆基向東奧港隊運動員頒發逾１９００萬獎金

﹡本港最新失業率降至５％，連續五個月向下勝預期；失業人數減至

１９﹒８４萬，餐飲業失業率８﹒６％；７月失業綜緩１﹒９４萬宗，較疫

情初期增５４％

﹡廉署起訴美聯代理涉嫌收受下屬非法佣金１３萬元

﹡國旗及國徽修訂條例首讀，曾國衞稱若無侮辱意圖不用擔心誤墮法網

﹡財匯局表示基於公眾利益，就壹傳媒財務報表及審計進行調查



《大國博弈》﹡分析指現為亞洲股買入時機，料中國股跑出

﹡美參議員促拜登重啟ＴｉｋＴｏｋ禁令

﹡籲禁ＴｉｋＴｏｋ，中方表示魯比奧會被掃入歷史垃圾堆

﹡中鐵集裝箱澄清沒有中斷與立陶宛運輸，鐵路一切正常



《重拳監管》﹡Ａｒｋ旗艦基金近乎沽清中概股，因監管整頓不符戰略

﹡工信部表示微信、攜程等４３款Ａｐｐ整改不徹底

﹡商務部就直播電商平台規範徵意見，違規帳號可封禁

﹡內地將設網約車平台抽成比例上限，滴滴盤前跌幅擴大



《新冠肺炎》﹡本港新增３宗輸入確診，１患者在灣仔帝盛酒店檢疫

﹡再多３人打疫苗後死亡，一周增２１６宗異常個案

﹡上海松江區中心醫院一名工作人員核酸檢測結果異常

﹡南京祿口機場明起恢復運營，首日僅運行兩個往返航班

﹡日媒表示疫情拖慢美科企將生產遷離中國的計劃

﹡馬來西亞疫情嚴重，傳半導體封測廠關閉影響晶片供應

﹡政府將收緊海外抵港者檢疫要求，影響個別酒店預訂

﹡香港入境深圳具居家隔離條件者，集中隔離可減至７日

﹡曾祈殷倡收緊機場防疫指引，員工應隔日或每日一檢

﹡港府暫緩為機場抵港者提供自費血清抗體測試服務

﹡Ｂ類食肆未打針員工下周四起須７日一檢

（ｚｚ）

