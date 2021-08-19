【騰訊績後】瑞信：騰訊第二季表現穩固，惟下調目標價至６８０元

《經濟通通訊社１９日專訊》瑞信發表研究報告指，騰訊控股（００７００）今年第二季表

現穩固，第二季收入按年升２０％至１３７６億元人民幣，而經調整純利則按年升１３％至

３４０億元人民幣，較預期佳，其增值服務的毛利率較預期好，儘管在監管方面的不確定性，集

團的增長結構仍然完備，該行重申其「優於大市」評級，惟目標價由７５０港元下調９﹒３％至

６８０港元。

該行續指，期內集團的手機遊業務按年增長１３％，主要受海外市場的強勁動力所帶動，而

網絡廣告業務則按年增長２３％，受微信廣告資源穩定增長帶動，上述兩者均符合預期，而金融

科技及企業服務按年增長４７％，表現保持強勁，較預期佳。

該行表示，集團的增長動力，如線上遊戲業務的政策風險較低，因１６歲以下的玩家只佔中

國遊戲收入的２﹒６％，並指在廣告方面受數據私隱規例的影響有限，管理層亦認為監管影響較

想像中少。（ｂｎ）



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