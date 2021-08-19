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即市新聞

19/08/2021 11:20

【騰訊績後】摩通料騰訊下半年業績疲弱，目標下調一成至６４０元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》摩根大通發表研究報告指，預料騰訊（００７００）下半年業
績將較疲弱，但相信其基礎表現仍維持健康。對於近期投資者關注內地當局針對互聯網行業的監
管風潮，騰訊管理層表示，在不久的將來將有更多的監管措施出台，有關言論將令投資者進一步
對騰訊股票及相關行業持謹慎的態度。報告預料，騰訊股價未來一至兩個季度波動將仍受限，但
２０２２年盈利或現加速，未來６至１２個月監管環境也趨穩定因而推動股價。該行維持「增持
」評級，但目標價由７１０元調低９﹒９％至６４０元。
　　報告指，在遊戲業務上，雖然關鍵大作延遲發布對收入短期有負面影響，但其內容已作準備
，並已取得收費批准。報告認為，遊戲方面的監管風險可控，騰訊今季已推出一系列措施防止未
成年人沉迷遊戲，仍然認為騰訊等遊戲公司有能力控制有關問題，收緊遊戲收費政策的風險偏低

　　廣告方面，報告認為，主要廣告類別疲弱以及監管收緊，均令騰訊下半年的收入增長有所放
緩，但強調集團的流量、庫存和微信生態依然穩固。（ａｃ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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