《出旗制勝－麥穎儀》騰訊公布業績前，連續４日錄得北水淨流出

《出旗制勝》上日（１７日）國內市場監管局發表咨詢禁止網絡不正當競爭行為，科網股齊

挫，拖累恆指向下，全日跌４３６點，收報２５７４６點。大市成交金額１６６１億。三大跌幅

藍籌有藥明生物（跌６﹒０％）、阿里（跌４﹒８％）、碧桂園服務（跌４﹒６％）。今早

（１８日）部分科網股反彈帶動恆指向上，曾上過２５９３０點之上。

騰訊（００７００）將於今日稍後公布業績。股價表現方面，今早見１０天低位，曾跌逾

１％，低位見４３０元。中午收報４３６﹒４元，微升０﹒３％。北水資金流方面，截至上日連

續錄得４日淨流出騰訊，昨日為港股通淨流出第二多個股，共錄得５﹒９億淨流出。股價近日持

續偏軟，截至上日股價已連跌５日，上日更跌４﹒１％，收報４３５元。股價已從今年高位

７７５﹒５元（２月１８日）大幅回落逾４成。投資者如看淡，或可留意騰訊沽２４０４１，行

使價３８２﹒６８元，實際槓桿５﹒３倍，引伸波幅４０﹒４％，換股比率１００兌１，

２０２２年０１月２８日到期。

綜合多間券商預測，騰訊本年度中期純利料中位數為７７９﹒４億元人民幣，按年升

２５﹒７％。如看好騰訊第二季度業績並看好其後市走勢的投資者，或可留意騰訊購２１７９１

，行使價５００﹒５元，實際槓桿７﹒３倍，引伸波幅３９﹒１％，換股比率１００兌１，

２０２１年１２月３０日到期。

昨日表現最差藍籌有藥明生物（０２２６９）。藥明更為上日北水淨流出最多個股，錄得淨

流出１２﹒７億。上日股價見１０天低位，跌穿１００天移動平均線，收報１１３﹒７元。股價

近日回套不少，昨日更一度跌穿１１０元關口，投資者如看好其下周一（２３日）中期業績及股

價走勢，或可留意藥明購２３３６４，行使價１３８﹒１元，實際槓桿５﹒７倍，引伸波幅

５９﹒３％，換股比率５０兌１，２０２１年１１月２９日到期。

另一隻醫藥股石藥（０１０９３）上日抗跌力強，為少數能逆市升的個股，上日微升

０﹒７％，報１１﹒２４元。今早更一度升超過４％，高位曾見１１﹒７元。投資者如看好，或

可留意石藥購１２４７１，行使價１３﹒１５元，實際槓桿５倍，引伸波幅５０﹒８％，換股比

率５兌１，２０２２年０１月２８日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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