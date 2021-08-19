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即市新聞

19/08/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指與科指的最新局勢

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則均尚屬顯著向淡。昨天（１８日）港股於上晚美股顯著下挫的環境下，仍有穩健的表現，
算是難得。淡友大戶沒有趁機再下一城，是他們信心或實力不足，還是本周二（１７日）的跌幅
過大，短期後市能否就此開始反彈，暫難判斷。恆指日線圖形勢尚屬偏淡，本欄認為，ＳＴＣ的
％Ｋ須升離％Ｄ，大市才有條件回試前升浪頂阻力。此外，ＭＡＣＤ切忌發出「雙熊」沽空訊號
，令短期形勢進一步向淡。
　　至於科指期貨，日線圖保歷加通道底部暫有不俗的支持，但觀乎５個主要技術分析指標皆屬
利淡，上月２７日低位６１１８支持未必守得住。未來數個交易日內，好友須努力阻止對手製造
往下突破的局面；至於短期重要阻力位，則看本月１１日高位６８８４，４日高位６９３２和上
月２９日高位６９５９。指數能否升抵這些關口之上企穩，將屬後市關鍵。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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