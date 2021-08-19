《行內行外－梁崇讓》本土業界從業員權益何日見曙光？

《行內行外》自２０１４年發生佔中行動，反對派鼓吹違法達義，更以長期零合作「流會」

癱瘓立法會的日常工作，令香港政府施政舉步維艱，香港經濟發展也裹足不前。２０１９年的

「黑暴」行動，更嚴重破壞了香港社會的秩序和安寧，港獨份子瘋狂鼓吹香港獨立，意圖分裂國

家，在此危急時刻於２０２０年６月３０日，全國人民代表大會常務委員會通過《中華人民共和

國香港特別行政區維護國家安全法》簡稱香港國安法、港區國安法或港版國安法，同日以全國性

法律形式納入《香港特別行政區基本法》附件三中，在香港特別行政區公布實施。香港實施國安

法始令香港政界經歷了多年的風雨動盪，終於可漸趨穩定和回復正軌。



＊重回正軌＊



２０２１年３月１１日全國人民代表大會通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區

選舉制度的決定》，並授權全國人大常委會修改《基本法》附件一《香港特別行政區行政長官的

產生辦法》和附件二《香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》；香港特區政府已於４月

１４日向立法會提交《２０２１年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》（《條例草案》）；立

法會已於５月２７日通過《條例草案》；２０２１年９月開始至明年３月，香港將先後舉行三場

選舉：選舉委員會界別分組選舉、立法會選舉和行政長官選舉。



《全國人大完善香港選舉制度的決定》目的是改善香港選舉制度，當中改善香港特別行政區

所有級別選舉，包括行政長官、選舉委員會委員、香港立法會議員的候選人參選資格與議席產生

辦法，以配合全國人民代表大會對香港特別行政區落實「愛國者」管治模式，「愛國者治港」並

非因實施了港版國安法才提出的，全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在一研討

會上，就有關「愛國者治港」的致辭中提及已故國家領導人鄧小平早就明確提出：「《港人治港

》是有界線和標準，就是必須由以「愛國者」為主體的港人治理香港。」



「《一國兩制》方針從形成之初就包含了「愛國者治港」這一重要思想內涵。」「要實行《

港人治港》就必須堅持「愛國者治港」；堅持「愛國者治港」，《一國兩制》才能全面準確貫徹

落實。」更闡明「愛國者」的標準是：「尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主

權，不損害香港的繁榮和穩定。」既然明確了「愛國者治港」和「愛國者」的標準，相信香港選

舉委員會和資格審計委員會都應會做好把關的工作。



＊視若無睹＊



選委會界別分組選舉提名期已結束，金融服務界一如既往，業界人士也會在有心人協調下組

隊出選，應不存在太大的激烈競逐場面，至於年底立法會議員的席位會否有多人出選？競爭會否

較為激烈，尚是未知數？本工會一直秉持敢言的作風，對社會和商業政策及制度都貫徹以議事論

事的態度來評論，對特區政府和金融業有關當局的政策從不會唯唯諾諾，可算是業界組織中其一

的獨特之處。尤其對本土業界從業員的權益更是不遺餘力地極力爭取，永不放棄！唯是工會要派

代表出選立法會議員並不容易，在主、客觀條件也困難重重，工會實難於參與其中！



２００３年業界被撤銷了「最低佣金制」和實施「一業兩管」，令本土業界的中小型公司和

從業員，多年來面對惡性和不公平競爭，生存空間完全被剝奪，創立至今本會仍據理力爭，堅持

爭取恢復最低佣金制，因這是靠佣金收入的業界從業員基本的生存命脈。綜觀歷屆金融服務界的

選委和立法會議員，多是由香港本土業界人士擔任，但似乎對爭取本土業界基本權益未見進取，

發聲力量不足，一直沒有給政府太大壓力，試問又甚能為業界的弱勢群體拚出生路呢？



僅有靠本工會去爭取凸顯得勢單力薄，也因此特區政府有關當局和港交所（００３８８）對

本土業界從業員的權益一直視若無睹，莫非這就是一國兩制下香港特區政府只管走資本主義道路

，偏重大財團，縱容港交所有如外判商式的進行掠奪，漠視其他持份者的權益嗎？這確令本土業

界從業員深深懷念李福兆校長和周文耀行政總裁，他們昔日管理港交所的日子了！據悉他們二人

處理業界事務，必先會與本土業界進行充份諮詢和體恤中小型證券公司和從業員面對之困難，真

令筆者感受到現時內地政府推行反壟斷、保障「外賣騎手」、改革教育、住房不炒等措施，以減

輕基層大眾的生活壓力，實是國家人民之福啊！



＊反制裁法＊



後記：筆者早在文章提及中美角力香港必成磨心，香港作為國際金融中心，資金市場更是必

爭之地，由於愈來愈多中資機構到港上市，美國政府為了打壓中資企業，最直接的方法便是禁止

美國資金投資中資企業，令中企融資困難。美國制裁中國，中國只好出手反制裁，於６月１０日

中國人大會議表決通過《反外國制裁法》表明外國對中國進行「單邊制裁」時，中國將進行反制

措施，更訂明反制措施包括：不予簽發簽證、不准入境、註銷簽證或驅逐出境；查封、扣押、凍

結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止或限制中國境內的組織、個人與其進行有關

交易、合作等活動；同時如任何組織和個人不執行、不配合實施反制措施，將依法追究法律責任

。



香港是中國的一部分，相信特區政府如何跟隨《反外國制裁法》？還待中央決定。美資和美

國投行一直在香港的ＩＰＯ市場和二級市場擔當重要的角色，並每年從中獲得豐厚的利潤，如今

中美兩國的緊張關係和雙方同時推出制裁法，必令在港的美資和美國機構出現兩難局面，外國資

金會否大量撤離，仍是未知之數？只是近日投資者更要面對內地政府出手加強監管內地多個產業

，令市場不明朗因素不斷增加，這對香港的金融市場有多大的震盪？仍待觀察。在政治和經濟多

項不明朗的因素下，港府還決定增加股票交易印花稅，這是有先見之明，還是洞悉先機以此手段

驅趕外來資金，自我減低港股市場的競爭力，或是另有隱情？那真是天知曉了！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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