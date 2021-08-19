《缸邊隨筆－石鏡泉》好學的塔利班

《缸邊隨筆》美國２０年前趕走了阿富汗的塔利班，再花了逾２兆美元、數千美軍傷亡、逾

百萬阿富汗人民生命，流離失所。２０年後，塔利班迫使美國倉皇離去，重執政權，但美國學會

了甚麼？

好似無學會，因為這些局面似曾相識，國民黨退居台灣，韓戰敗走，越南撤退，都指出一條

：精良美式裝備，是不敵人民力量。但美國仍然一再認為，炸彈是無敵的，可以掃平一切。



美國沒學好，不代表塔利班沒學好，塔利班日前就宣布：



（１）大赦；



（２）呼籲婦女為社會作貢獻。



一直以來，西方媒體、政客都是謂塔利班是殘暴之徒，但今時塔利班要大赦。



一直以來，塔利班的信條是婦女應留在家，不可出來工作，但今時「妥協」了？



當然，歐美會謂塔利班是引蛇出洞，之後你就知死。的確，目前無人能保證塔利班這兩項政

策真會執行還只是煙幕，只有歷史可以說事。但筆者相信塔利班領導層中，不乏精明人，他們明

白他們的革命不是取回了（不是攻入了）喀布爾便止，而是取回了喀布爾才是革命下一階段之始

。



「武攻」而後「文治」是塔利班的鴻願。



美財長耶倫日前謂ＩＭＦ不要再援助塔利班的阿富汗，美政府又立凍結了阿富汗政府在美國

的資產。



塔利班怎做了？



他們宣布，塔利班士兵不可干擾外僑撤離，不可滋擾外國領館。這就是國際外交，一比之下

，美國是否真小人了？



數十年來，美國的外交政策是：錢、炸彈。一如拜登所言，美國是無意在阿富汗建立個國家

（你信嗎？），故打死拉登後，便目的已達，撤軍。但為甚麼美國在打死拉登後，仍遲遲不撤軍

？一句：未在阿富汗建立起個傀儡政權而已！



在阿富汗建立個傀儡政權有幾重要？請觀看「布熱津斯基《大棋局》的美國地緣戰略

」視頻【ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ｃｏｍ╱ｗａｔｃｈ？ｖ＝８０９Ｓ－Ｊ

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＊阿富汗是兵家必爭之地＊



阿富汗是西出西亞、南出南亞（印度洋）、東出東亞（中國）、北通中亞（伊朗）、北亞（

俄羅斯）是通四衢之地，是兵家必爭之地。



蘇聯喜印度洋的暖水港，故必要取得伊朗、阿富汗。



中國要推一路，雖可避阿富汗而單取道伊朗，但如要通西亞，最好還是經阿富汗。



美國為阻蘇聯南下印度洋，中國西去中亞、歐洲，最好是在阿富汗建立個傀儡政權，得閒就

出來搞局。



塔利班也知阿富汗是個地緣樞紐，只要他能搞好阿富汗的治安，讓商旅安心通過，就可以收

取不少的過路費，是不怕你美國經濟制裁的。反正阿富汗沒甚麼東西可賣予美國，除了鴉片和海

洛英外，如塔利班能保阿富汗的地區安寧，再無戰亂，則以下由美國地質調查局所查出來的礦產

，是以使阿富汗由乞兒變王子。



（１）銅。自喀布爾延伸的銅礦帶逾１１０公里，是世界最大銅礦帶之一，銅礦石逾１０億

噸，銅金屬約１１３３萬噸，品質高。



（２）鐵。阿富汗擁有全球第五大鐵礦脈，總儲量約２０億噸。



（３）金。不過開採上千年，幾枯竭，但點都會有啲渣。



（４）鋰。美國地質學家於２０１０年６月發布，在加茲尼省鋰礦的儲量幾乎和世界上最大

的鋰礦儲量之一：波利維亞相當。



美國怎評價這些礦藏？



「這是一個沒有開礦文化的國家，」美國地質勘探局專家傑克﹒梅德林說，「他們有一些小

型礦，但今後可能出現非常大的礦，僅靠一把鐵鍬是不夠的。」



儘管地質學家們充滿熱情，但基礎設施的落後，使得阿富汗何時能大規模開採這些礦產資源

，仍是一個未知數。



據報道，目前阿富汗從北到南只有一條國家級公路。這條路是縱貫阿富汗南北的一條大動脈

，但據透露這條「生命線」也僅能容納兩輛車同時通行，而且在一些山區路段還經常出現毁壞的

情況。最讓當局感到頭痛的是，這公路大部分路段要通過塔利班控制區。阿富汗政府以及聯軍的

車輛經常在路上受到塔利班的爆炸襲擊，車毀人亡司空見慣。



阿富汗的外部環境也不容樂觀。由於是一個內陸國家，阿富汗沒有出海口。在過去半個多世

紀裏，阿富汗的任何國際貿易都必須通過伊朗、巴基斯坦和土庫曼斯坦這些鄰國。「９﹒１１」

之後，阿富汗的國際環境惡化。伊朗關閉了阿富汗通往伊朗境內的大部分路段；與阿富汗交界的

巴基斯坦邊境地區又處於塔利班控制之下，將礦物運送出去的希望微乎其微；與土庫曼斯坦連接

的道路也處於阿富汗北方軍閥的控制之下。



儘管面臨著如此不利的情況，但分析家們認為，美國終將主導阿富汗的採礦業。據悉，美國

已派一個專家小組開始協助阿富汗建立一套處理礦產開發的系統。



美國所謂的開採困難，會否難倒中國？只要塔利班能平和地管好阿富汗，中阿合作的前景是

有的，那時美國會眼紅，澳洲的鐵礦會流淚，世界大宗商品價會怎變？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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