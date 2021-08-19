騰訊倒跌，美團挫近７％，港股曾跌逾５００點見２５３４８

《經濟通通訊社１９日專訊》今早中國媒體《經濟日報》頭版刊登浙江大學文科資深教授李

實等人的文章稱，要進一步完善面向高收入群體的收入分配政策，建議適時開徵財產稅（如房產

稅、遺產贈予稅等），調節高收入群體收入。限制不合理收入（包括灰色收入、壟斷部門高收入

），要繼續完善國有企業高管「限薪」制度。

恆生指數開跌７９點報２５７８７點，騰訊（００７００）上季業績勝預期，惟增速為７年

半低，其股價高開後回吐，其他科指股繼續向下；美國燃料需求或趨於疲弱，三桶油表現亦差。

拖累恆指最低見過２５３４８點跌５１９點，現報報２５３７８，跌４８８點或１﹒８９％，主

板成交７０７﹒２６億元。國指報８９６３，跌１８７點或跌２﹒０５％。科指報６１０９，跌

１１６點或跌１﹒８７％。

美團（０３６９０）暫為表現最差藍籌，插６﹒５１％，報２０４元。騰訊跌１﹒２８％，

報４３０﹒６元。

Ａ股兩市亦走低，上證綜指報３４５０點，跌３４點或０﹒９８％，成交３２５０﹒６６億

元人民幣。深證成指報１４４２０點，跌３３點或０﹒２３％，成交４０１９﹒９４億元人民幣

。



表列恆指十大跌幅成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ２０４﹒００元 跌６﹒５１％

中石油 （００８５７） ３﹒０７元 跌５﹒２５％

萬洲 （００２８８） ５﹒７２元 跌３﹒８７％

潤地 （０１１０９） ２７﹒６５元 跌３﹒９９％

阿里巴巴（０９９８８） １６４﹒９０元 跌３﹒９０％



百威亞太（０１８７６） ２０﹒２０元 跌３﹒８１％

龍湖 （００９６０） ３６﹒２０元 跌３﹒７２％

碧桂園 （０２００７） ８﹒３１元 跌３﹒６０％

平保 （０２３１８） ６６﹒７５元 跌３﹒６１％

中石化 （００３８６） ３﹒５０元 跌３﹒８５％

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其他重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦 （０１２９９） ９６﹒６元 跌０﹒９２％

匯控 （００００５） ４２﹒３元 跌１﹒２９％

阿里巴巴（０９９８８） １６４﹒９元 跌３﹒９０％

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（ｎｓ）

